İrfan Yirmibeş / Sarı- lacivertliler, derbiye kilitlendi, bu maç öncesi yaşanan sportif krize Başkan Ali Koç el koydu. Üst üste gelen kötü sonuçlara eklenen Dinamo Zagreb hezimeti sonrası Ali Koç ile Başkan Yardımcısı Semih Özsoy, Samandıra'da teknik heyet ve futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Sportif Direktör Damien Comolli'nin de yer aldığı toplantıda Koç, futbolculara kötü süreci anlattı, Beşiktaş derbisinden alınacak galibiyeti şart koştu.

‘MÜCADELE ETMİYORSUNUZ'

Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe Başkanı, hem camianın hem de kendilerinin oynanan futboldan doğan memnuniyetsizliğini aktardı. Ali Koç, “Takım olarak sergilediğiniz futbolla büyük bir hayal kırıklığı yaşattınız. Bu camiayı böyle üzmeye hakkınız yok. Futbolda elbette yenilmek de var ancak sizler sahada mücadele etmiyorsunuz. Ödemeleriniz zamanında yapılıyor, yönetim olarak büyük fedakârlık yapıyoruz” dedi.

‘TEK SORUMLU YÖNETİM' ÇIKIŞI

Koç sözlerini şöyle sürdürdü: “Sizden sadece sahada F.Bahçe'ye yakışır bir futbol istiyoruz. Başarı yoksa ve sonuçta bir hayal kırıklığı varsa bunun tek sorumlusu ben ve yönetici arkadaşlarım olacak. Başarı gelmediği takdirde gerekli önlemleri alacağız. Artık top sizde, başarılı olmanız, bu olumsuz gidişatı değiştirmemiz gerekiyor. Beşiktaş derbisindem sizden F.Bahçe'ye yakışır bir futbol bekliyoruz.”

COCU'DAN GALİBİYET SÖZÜ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un toplantı maratonu bununla da sınırlı kalmadı. Koç, takıma seslendikten sonra Teknik Direktör Phillip Cocu ile de baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Kötü futbolun nedenlerini soran, yeni bir takım olmalarına rağmen önemli sayılabilecek bir süre geçtiğini belirten Koç, oyun olarak gelişim beklediklerinin altını çizdi. Cocu ise Beşiktaş galibiyeti ile birlikte ligde çıkışa geçeceklerinin sözünü verdi.

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