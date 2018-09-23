GS’de 11 belli oldu! Akhisarspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv Moskova’yı yenerek lige moralli dönen Galatasaray Akhisarspor’a konuk oluyor. Saffet Susiç ile yolları ayırmasının ardından yeni bir teknik direktör ile anlaşmayan Akhisar’da Seleznov’un kart cezası da sürüyor olması kulübü sıkıntıya soktu. Akhisar, güçlü rakibi karşısında sürpriz bir galibiyet alarak Süper Lig ve Avrupa kupasında galibiyet hasretini bu maçta bitirmek istiyor. Peki, Akhisarspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray’ın 11'İ: Muslera, Mariano, Serdar, Ozan, Nagatomo, Ndiaye, Fernando, Emre, Sinan, Rodrigues, Henry Onyekuru

Akhisarspor muhtemel 11’i: Fatih, Vrsajevic, Caner, Mustafa, Yumlu, Kadir, Serginho, Sissoko, Regattin, Bilal, Güray, Elvis Manu

AKHİSAR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Akhisar Galatasaray maçı beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

AKHİSAR GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

Akhisarspor muhtemel 11’i: Fatih, Vrsajevic, Caner, Mustafa, Yumlu, Kadir, Serginho, Sissoko, Regattin, Bilal, Güray, Elvis Manu

Galatasaray muhtemel 11’i: Muslera, Mariano, Maicon (Ozan), Serdar, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Sinan, Emre, Rodrigues, Eren

İKİ TAKIM DA YORGUN DÖNDÜ

Akhisar da, Galatasaray da hafta içi Avrupa kupası maçı oynayarak sahaya çıkıyor. Cim Bom, salı günü Lokomotiv Moskova ile Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında karşılaştı ve 3-0 kazandı. Akhisar ise perşembe günü Avrupa Ligi J Grubu ilk haftasında konuk ettiği Krasnodar'a 1-0 mağlup oldu.

GALATASARAY’DA BELHANDA EKSİK

Konuk ekipte kırmızı kart cezalısı Belhanda bugünkü mücadelenin kadrosunda yok. Aslan'da ciddi sakatlığı olan bir futbolcu bulunmuyor.