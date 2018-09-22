Wilfried Zaha: ‘Kızıyla yattın dediler, forma vermediler’

Crystal Palace'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, Manchester United döneminde yaşadığı sıkıntılarla ilgili itiraflarda bulundu.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Kırmızı-beyazlılarda 2013-15 dönemi kadrosunda bulunmasında karşın iki yıllık süre zarfında sadece dört maçta forma şansı bulabilen oyuncu, 2013-14'te takımın başında olan teknik direktör David Moyes'un kızıyla yattığı gerekçesiyle oynatılmadığını savundu.

25 yaşındaki futbolcu, “O dönem David Moyes'un kızıyla yattığım için forma şansı bulamadığım yönünde söylentiler vardı. Ancak kulüpte kimse bu işin aslı astarı nedir diye araştırıp bu işi çözüme kavuşturmaya çalışmadı” dedi.

‘Bana cehennemi yaşattılar'

Zaha şöyle devam etti: “Bu iblislerle kendi başıma mücadele etmek zorunda kaldım. Bu söylentilerin doğru olmadığını biliyordum. Ve tüm bunlarla 19 yaşında Manchester'da yalnız yaşıyorken uğraşmak zorunda kaldım. Kulüp diğerlerine olduğu gibi bana araba tahsis etmedi. Ailemden uzakta tek başıma bu cehennemi yaşadım. Ancak bunlar beni sadece daha güçlü kıldı.”