MAÇ SONUCU | Trabzonspor 1-2 Göztepe

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında kritik karşılaşmada Trabzonspor, Göztepe’yi konuk etti. İnişli çıkışlı bir görüntü çizen Trabzonspor, İzmir temsilcisi karşısında kazanarak üst sıralarda yer almak istedi ancak gülen taraf 2-1’lik skorla Göztepe oldu.

İzmir ekibi 9 ve 28’de Yasin Öztekin’in kaydettiği iki golle bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini elde etti. Ev sahibi ekip ise milli aradan sonra üst üste ikinci mağlubiyetini almış oldu. Trabzonspor’un tek golü 67’de Burak Yılmaz’dan geldi.

VAR yeni sahnede!

42’de Hakem Hüseyin Göçek, Titi’nin ceza sahasında elle oynadığını tespit etti ve Trabzonspor lehine penaltı verdi. Burak Yılmaz’ın penaltısını Göztepe kalecisi Beto kurtardı. 67’de ise Burak Yılmaz’la fark bire indi. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol, VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı.

90+5’te ise Hugo Rodallega ile Trabzonspor beraberliği yakaladı ancak VAR uyarısıyla gol yeniden incelendi. Hüseyin Göçek de saha kenarında pozisyonu izlerken, Burak Yılmaz’ın golden önce topu koluyla kontrol ettiğine hükmeden Göçek golü iptal etti.

TRABZONSPOR – GÖZTEPE

STAT: Medical Park

HAKEM: Hüseyin Göçek

SAAT: 19.00

YAYIN: Bein Sports 1

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Mustafa, Toure, Novak, Onazi, Abdülkadir, Yusuf, Sosa, Vahid Amiri, Burak Yılmaz

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Traore, Alpaslan, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jerome

TEKNİK DİREKTÖR: Bayram Bektaş

MAÇ SONUCU | Evkur Yeni Malatyaspor 1-0 Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Evkur Yeni Malatyaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı. Çaykur Rizespor'un prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Okan Buruk ise müsabakayı tribünden izledi. İlgili Haberi Oku