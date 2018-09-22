Şenol Güneş, Kadıköy’de galibiyete hasret

Süper Lig’in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü Fenerbahçe ile derbide karşılaşacak Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, ligde kazandığı büyük başarılara rağmen sarı-lacivertli takıma karşı Kadıköy’de 3 puan alamadı.

Teknik direktörlüğe 1988 yılında başlayan tecrübeli futbol adamı, 6 ayrı takımla Fenerbahçe’ye konuk olduğu 20 maçın 15’ini kaybederken, 5 beraberlik aldı. Güneş, Trabzonspor, Boluspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Bursaspor ve Beşiktaş’ın başında Kadıköy’de Fenerbahçe’nin rakibi oldu.

Tecrübeli çalıştırıcı, Trabzonspor’un başına geçtiği 1988-1989 sezonunda Fenerbahçe’ye karşı deplasmanda çıktığı ilk maçta Rıdvan Dilmen (2), Aykut Kocaman (2) ve Turhan Sofuoğlu’nun golleriyle sahadan 5-1’lik yenilgiyle ayrılmanın üzüntüsünü yaşadı. Trabzonspor ile çalıştığı dört farklı dönemde Kadıköy’de 11 kez lig maçına çıkan Güneş, bu karşılaşmalarda 7 yenilgi, 4 beraberlik gördü.

Boluspor’la üç yenilgi

Tecrübeli teknik adam, 1989-1992 yıllarında çalıştırdığı Boluspor’la Kadıköy’de çıktığı üç maçı da kazanamadı.

Boluspor, Güneş yönetiminde 1989-1990 sezonunda Henrik Nielsen’in golleriyle rakibine 2-0 yenilirken, bir sonraki sezon Guus Hiddink’in çalıştırdığı sarı-lacivertli takıma 2-1 mağlup oldu. Güneş idaresindeki Bolu temsilcisi, Kadıköy’e geldiği 1991-1992 sezonunda ise rakibine Aykut Kocaman ve Gerson’un golleriyle 2-0 kaybetti.

Şenol Güneş, 1997-1998 sezonunda Antalyaspor, 1998-1999’da Sakaryaspor, 2014-2015 sezonunda ise Bursaspor ile Kadıköy’den puansız ayrıldı.

Beşiktaş’la da galip gelemedi

Şenol Güneş, iki lig şampiyonluğu yaşadığı Beşiktaş ile de Kadıköy’den eli boş döndü.

Güneş’in öğrencileri, Ülker Stadı’nda 2015-2016 sezonunda sarı-lacivertlilere 2-0 yenilirken, bir sonraki sezon ise 0-0 berabere kaldı. Geçen sezon ki karşılaşmayı da Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Kazanamadı ama şampiyonluktan etti

Şenol Güneş, çalıştırdığı takımlarla ligde Kadıköy’den galibiyet çıkaramamasına rağmen, Fenerbahçe’yi 2009-2010 sezonunda şampiyonluktan etti.

Son haftaya lider giren Fenerbahçe, tecrübeli teknik adamın çalıştırdığı Trabzonspor karşısında Daniel Güiza ile öne geçmesine rağmen Burak Yılmaz’ın attığı golle rakibiyle 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu Bursaspor’a kaptırdı.

Bursaspor’la kupa galibiyeti var

Şenol Güneş, Süper Lig’de Ülker Stadı’nda galip gelememesine rağmen kupada Kadıköy’den istediğini Bursaspor’un başında almıştı.

Tecrübeli teknik adamın yönetimine Bursaspor, 2014-2015 sezonunda Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında 21 Mayıs 2015’te Kadıköy’e geldi. Güneş’in takımı Kadıköy’den 3-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılıp finalist olmayı başardı.

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, geçen sezonki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşına ise çıkmadığı gerekçesiyle Kadıköy’de maçta hükmen 3-0 yenik ilan edildi.

Şenol Güneş’in çalıştırdığı takımların Kadıköy’de oynanan Süper Lig maçlarındaki performansı şöyle:

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