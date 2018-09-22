Rıdvan Dilmen’den çarpıcı derbi ve VAR yorumu!

Futbol yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, NTV’de yayınlanan %100 Futbol programında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trabzonspor – Göztepe maçını, pazartesi oynanacak Fenerbahçe – Beşiktaş derbisini ve VAR sistemini yorumlayan Dilmen, VAR hakkında, “VAR ile ilgili cicim ayları bitti. VAR pazartesi günü gelecek. Lig derbiyle başlayacak” ifadelerini kullandı.

Dilmen, “Bundan sonraki maçlarda VAR kararları daha da çok tartışılacak. Ankaragücü’de Bakary Kone’nin gördüğü kırmızı kart 3 açıdan da doğru bir karar değil. Teknolojik olarak da sıkıntı yaşayabiliyoruz. Ben mutluyum ama VAR’ın olmasından sadece sürenin ayarlanması gerekiyor.” Fenerbahçe`nin Kadıköy`deki derbi üstünlüğü! 2005`ten beri... Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak sarı-lacivertliler, rakibine karşı son 13 yıldaki 16 maçta da yenilmedi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'la Kadıköy'de oynadığı son 22 maçta ise 15 galibiyet, 7 beraberlik elde etti İlgili Haberi Oku “VAR’dan genel anlamda memnunum. Bana göresi, sana göresi olabilir ama Halil Umut Meler ve Hüseyin Göçek’e göresi de var gibi bence. Bugün Hüseyin Göçek, Burak elledi gerekçesiyle golü iptal etti, Halil Umut Meler ilk hafta FB-Bursa maçında aynısına el yok demişti” dedi.

‘Derbinin şifresi…’

Rıdvan Dilmen, derbiyle alakalı olarak da, “Derbide orta sahaların kırılmaması lazım. Maçın şifresi orta sahada gizli. Orta sahada diri olanın daha iyi olacağı kesin. Fenerbahçe açısından Medel olmaması avantaj. Bence yüzde 50 berabere biter, yüzde 30 Fenerbahçe kazanır, yüzde 20 Beşiktaş kazanır” diye konuştu. Beşiktaş`tan Avrupa`da tarihi yükseliş UEFA'nın açıkladığı yeni sıralamada 19. sıraya yükselme başarısı gösteren Beşiktaş, tarihinin en iyi dönemini yaşıyor. İlk 20 içinde yer alan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden en iyi sıralamaya sahip 4. takım olarak dikkat çekiyor. İlgili Haberi Oku