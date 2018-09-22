Radamel Falcao için yapılan heykelde skandal

SKOR DIŞ HABERLER / Fransa’da Monaco forması giyen Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao için yapılan bir heykel skandala dönüştü. Doğduğu yer olan Santa Marta’ya dikilen heykelin başarılı futbolcuya hiç benzemediği görüldü.

19 metrelik heykel Falcao’nun doğduğu yer olan Kolombiya’nın Santa Marta şehrindeki Magdalena bölgesine inşa ediliyor.

Tamamı beyaz olarak yapılan heykelde, Falcao’nun gökyüzünü işaret ettiği klasik gol sevinçlerinden biri yansıtıldı. Ancak heykeldeki yüzün, Falcao’nun yüzüyle büyük farklılıklar taşıması dikkatlerden kaçmadı.

Falcao heykelinin yapımını üstlenen sanatçı Antonio Irisma Arias, bu yılın başlarında El Tiempo’ya yaptığı açıklamada, “Onun disiplini, azim ve mücadeleci ruhu, çocukların ve yetişkinlerin takip etmesi gereken örneklerden biri. Onun Santa Marta’nın oğlu olmasıyla gurur duyuyoruz ve bu yüzden onun adını yaşatmak istedik” şeklinde konuşmuştu.

Heykelin tamamlanmasına kısa bir süre kaldığı öğrenilirken yüz kısmının düzeltilmesiyle ilgili herhangi bir gelişme olmadığı ifade edildi.

Kolombiya Milli Takımı’nın kaptanı Falcao Santa Marta’da doğdu ve Arjantin’in dev kulübü River Plate’e transfer olmadan önce Kolombiyalı Lanceros Boyaca ile kariyerine başladı.

Manchester United ve Chelsea gibi takımlarda da forma giyen tecrübeli golcü, milli takım formasıyla çıktığı 79 maçta 31 gol attı.