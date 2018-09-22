Neymar’ı çıldırtacak benzetme: Futbolun Kim Kardashian’ı

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere futbolunun olaylı ismi eski futbolcu Joey Barton, Paris Saint Germain’de forma giyen Brezilyalı yıldız Neymar hakkında açıklamalarda bulundu.

Fransa’nın L’Equipe gazetesine konuşan Barton, Neymar’ın Messi ve Ronaldo ile aynı düzeyde değerlendirilmeyi hak etmediğini dile getirdi.

Sivri diliyle bilinen Barton, “Bence Neymar futbolun Kim Kardashian’ı. Neymar dünyanın en iyi oyuncusu değil. Bunu Rusya’daki Dünya Kupası’nda gördük. Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede değil ve onun önünde birçok futbolcu var” ifadelerini kullandı.

Brezilyalı futbolcunun reklam fenomeni olduğuna dikkat çeken Barton, “Neymar futbol fenomeninden daha çok reklam fenomeni gibi. Aynı Kardashian’lar gibi” şeklinde konuştu.

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