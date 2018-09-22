SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Eğitim-Bir-Sen’den “pantolon intiharı” yorumu: Kepazelik
Neymar’ı çıldırtacak benzetme: Futbolun Kim Kardashian’ı
Fransa Ligue 1

Neymar’ı çıldırtacak benzetme: Futbolun Kim Kardashian’ı

Eski İngiliz futbolcu Joey Barton, Paris Saint Germain'in yıldızı Neymar hakkında "Futbolun Kim Kardashian'ı" benzetmesinde bulundu.

22 Eylül 2018 13:34

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere futbolunun olaylı ismi eski futbolcu Joey Barton, Paris Saint Germain’de forma giyen Brezilyalı yıldız Neymar hakkında açıklamalarda bulundu.

Fransa’nın L’Equipe gazetesine konuşan Barton, Neymar’ın Messi ve Ronaldo ile aynı düzeyde değerlendirilmeyi hak etmediğini dile getirdi.

Sivri diliyle bilinen Barton, “Bence Neymar futbolun Kim Kardashian’ı. Neymar dünyanın en iyi oyuncusu değil. Bunu Rusya’daki Dünya Kupası’nda gördük. Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede değil ve onun önünde birçok futbolcu var” ifadelerini kullandı.

Brezilyalı futbolcunun reklam fenomeni olduğuna dikkat çeken Barton, “Neymar futbol fenomeninden daha çok reklam fenomeni gibi. Aynı Kardashian’lar gibi” şeklinde konuştu.

21 Eylül 2018 Vorskla Poltava`nın kaptanı Volodymyr Chesnakov`dan şoke eden hareket UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Arsenal-Vorskla Poltava maçından önce ilginç görüntüler ortaya çıktı. Ukrayna ekibinin kaptanı Volodymyr Chesnakov'un eline tükürüp suratını sildiği görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:34 | 22 Eylül 2018
Joey Barton Kim Kardashian neymar
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
Yarın - 21:00
-
Besiktas
Kasimpasa S.K.
Bugün - 16:00
-
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor