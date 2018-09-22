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MAÇ SONUCU | Kayserispor 0-2 Atiker Konyaspor
Futbol

MAÇ SONUCU | Kayserispor 0-2 Atiker Konyaspor

Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın kritik mücadelesinde güçlü iki ekip Kayserispor ve Atiker Konyaspor, Kayseri'de bir araya geldi. Konuk ekip Konyaspor, sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Konyaspor puanını 11'e yükseltti ve maç fazlasıyla dördüncü sıraya oturdu.

22 Eylül 2018 19:19

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Kayserispor, Atiker Konyaspor’u konuk etti. Zorlu mücadelede gülen taraf, 2-0’lık skorla konuk ekip Atiker Konyaspor oldu. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 36’da Mustapha Yatabare ve 45’te Jens Jonsson kaydetti. Bu sonuçla konuk ekip puanını 11’e çıkardı ve maç fazlasıyla dördüncü sıraya yerleşti. Ev sahibi Kayserispor ise Fenerbahçe galibiyetinin ardından milli ara sonrası üst üste ikinci kez mağlup oldu ve 8 puanda kaldı.

CANLI MAÇ ANLATIMIKayserispor – Konyaspor

‘VAR’ golü verdi!

36’da sağ kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında Skubic’in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Ömer Ali Şahiner, meşin yuvarlağı bekletmeden Yatabare’ye aktardı. Altıpas üzerinde topla buluşan Yatabare, düzgün bir vuruşla kaleci Lung’un sağından ağları buldu. Pozisyonda Cüneyt Çakır, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Daha sonra “VAR” kararı ile pozisyonun ofsayt olmadığının tespit edilmesi üzerine Çakır golü verdi. 22 Eylül 2018 MAÇ SONUCU | Evkur Yeni Malatyaspor 1-0 Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Evkur Yeni Malatyaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı. Çaykur Rizespor'un prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Okan Buruk ise müsabakayı tribünden izledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:19 | 22 Eylül 2018
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