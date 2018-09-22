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MAÇ SONUCU | Evkur Yeni Malatyaspor 1-0 Çaykur Rizespor
Yeni Malatyaspor

MAÇ SONUCU | Evkur Yeni Malatyaspor 1-0 Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Evkur Yeni Malatyaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı. Çaykur Rizespor'un prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Okan Buruk ise müsabakayı tribünden izledi.

22 Eylül 2018 15:29

Spor Toto Süper Lig 6. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor’u konuk eden Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmayı 1-0 kazanmayı başardı.

İbrahim Üzülmez ile yolları ayıran ve takımın başına Okan Buruk’u getiren Çaykur Rizespor zorlu Malatya deplasmanının 43. dakikasında Danijel Aleksic’in golüyle 1-0 geriye düştü. Asisti yapan Guilherme’nin şık pası sonrası top ağlarla buluşurken ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 61. dakikasında Matic Fink direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Çaykur Rizespor kalan dakikaları 10 kişi tamamladı. Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca Evkur Yeni Malatyaspor sahadan 3 puanla ayrıldı. Atmacalar’ın prensipte anlaştığı Teknik Direktör Okan Buruk ise karşılaşmayı tribünde izledi.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 10 puana ulaşırken Rizespor 3 puanda kaldı. Çaykur Rizespor gelecek hafta sahasında Fenerbahçe’yi ağırlarken Yeni Malatyaspor deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak

Son güncelleme 17:35 | 22 Eylül 2018
Çaykur Rizespor Evkur Yeni Malatyaspor süper lig
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