MAÇ ÖZETİ: Trabzonspor Göztepe özet! Göztepe Trabzon 2-1!

Trabzonspor Süper Lig’in 6. haftasında evinde ağırladığı Göztepe’ye 2-1 mağlup oldu. 8’de Göztepe Yasin’le 1-0 öne geçti. 28’de yine Yasin sahneye çıktı: 2-0. 42’de Hakem Hüseyin Göçek, Titi’nin ceza sahasında elle oynadığını tespit etti ve Trabzonspor lehine penaltı verdi. Burak Yılmaz’ın penaltısını Göztepe kalecisi Beto kurtardı! 67’de Burak Yılmaz’la farkı bire indi. Maçın uzatma dakikalarında Trabzonspor’un bulduğu gol VAR ile iptal edildi. Maçın geri kalanında TS başka gol bulamayınca sahadan mağlup ayrıldı. Trabzonspor Göztepe maçı özeti aşağıda yer alıyor. Yayıncı kuruluş yüklediği andan itibaren izleyebilirsiniz…

TRABZONSPOR GÖZTEPE ÖZETİ İZLE

TRABZONSPOR’DA STAT DOLMADI

Trabzonspor'un sahasında Göztepe’yi ağırladığı karşılaşmaya taraftarlar beklenen ilgiyi göstermedi. Hafta içerisinde kulüpten bu maç için yapılan çağrılara rağmen tribünlerin önemli bir kısmının boş olduğu görüldü. Maçı izlemeye gelen bordo-mavili taraftarlar ise karşılaşma öncesi futbolculara moral verdiler. Bir grup konuk ekip taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak takımlarını yalnız bırakmadılar.