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İspanyollar’dan flaş iddia! Fenerbahçe’nin alternatifi Roberto Carlos
Fenerbahçe

İspanyollar’dan flaş iddia! Fenerbahçe’nin alternatifi Roberto Carlos

İspanyol basını, Fenerbahçe'de eleştirilen teknik direktör Phillip Cocu'nun yerine Roberto Carlos'un gelebileceğini iddia etti.

22 Eylül 2018 09:10

Fenerbahçe ile çıktığı 8 maçın 5’ini kaybeden ve eleştirilerin odak noktası haline gelen teknik direktör Phillip Cocu için İspanya’dan flaş bir iddia geldi.

İspanyol AS gazetesinin iddiasına göre Fenerbahçe’de Phillip Cocu’nun gönderilmesi halinde ilk alternatif Roberto Carlos olacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI KADERİNİ BELİRLEYECEK

Hollandalı teknik direktörün Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisindeki sonuca bağlı olarak geleceğinin netleşeceği belirtilirken alınacak olası bir mağlubiyetin faturasının ağır olacağı kaydedildi.

SÜPER LİG’DE 2 TAKIM ÇALIŞTIRMIŞTI

Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Roberto Carlos, Süper Lig’de daha önce Sivasspor ve Akhisarspor’u çalıştırmıştı. Brezilyalı futbol adamı, şu anda ise Real Madrid TV’de yorumculuk yapıyor.

21 Eylül 2018 Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy gündemi değerlendirdi Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, sarı-lacivertlilerin gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Özsoy, derbi, Cocu'nun geleceği ve genel olarak Fenerbahçe'nin gündemi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:12 | 22 Eylül 2018
Fenerbahçe Roberto Carlos
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