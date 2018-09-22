Garip şeyler

Garip olan şey büyük umutlarla getirilip taraftarı şoke eden, yeni başkan ve yönetimin de karizmasını çizdiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun maç sonu yaptığı “Sinirliyim…” açıklaması değil. Beşiktaş maçını da kaybederse muhtemelen bavulunu toplar zaten… Garip olan şey Akhisar Belediyespor'un durumu.

Düşünün; bir buçuk yıl görev yaptığı takımda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kulüp tarihine geçen, sezonunda üç büyüklere kök söktürüp tıkır tıkır işleyen makine gibi bir takım yaratan teknik direktörün (Okan Buruk) görevine, sezon sonunda (Hem de Avrupa kupalarına katılması kesinleşen bir takım) enteresan bir şekilde son veriliyor.

Hoca giderken “Ben istikrardan yanaydım, şartları da zorladım ama olmadı” diyor ancak yönetimden camiasını tatmin edici bir yanıt gelmiyor…

‘Hadi olur böyle şeyler' denilip hazmediliyor. Ardından Türk futbolunu çok iyi bilen Safet Susiç gibi bir isim takımın başına getiriliyor.

5 haftada ancak 2 puan toplayabiliyor. Takvimde başka gün yokmuş gibi tam da kulüp tarihinin en önemli maçının öncesinde, yerine isim bile telaffuz edilmeden ‘şak' diye gönderiliyor.

Ardından takım, tarihinin en önemli maçına ‘hocasız' çıkıyor.

Karnaval havasında geçmesi beklenen maç; hocasız, puansız garip bir şekilde son buluyor.

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