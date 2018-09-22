FIBA Kadınlar Dünya Kupası | Türkiye kupaya çok farklı başladı!

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, İspanya’da başlayan 2018 FIBA Dünya Kupası’nda B Grubu’ndaki ilk maçında Arjantin’i 63-37 yendi. Karşılaşmaya iyi başlayan milli takım, ilk 5’te yer alan tüm oyuncularının skor bulduğu mücadelenin ilk 5 dakikalık bölümünü 15-8 üstün geçti. Arjantin, Gonzalez’in skorer oyunuyla farkın çift hanelere çıkmasına izin vermese de ay-yıldızlılar, ilk çeyreği 19-11 üstün tamamladı. İkinci periyoda Olcay Çakır Turgut’un 12. dakikadaki isabetli atışıyla farkı çift hanelere (21-11) yükselterek giren milliler, Tuğçe Canıtez’in 14. dakikada üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle farkı 14’e çıkardı: 25-11.

Arjantin, Rosset’in skorer oyunuyla 15. dakikaya girilirken 7-0’lık seri yakaladı ve farkı tek hanelere düşürdü: 25-18. Periyodun son bölümünde boyalı alanda etkili olan milli takım, soyunma odasına 33-20 önde gitti. Mücadelenin üçüncü çeyreğine Tilbe Şenyürek ve Ayşe Cora’nın üç sayılık basketleriyle başlayan milliler, 24. dakikada farkı 25 sayıya taşıdı: 45-20.

Ay-yıldızlılar, üçüncü çeyreği 4 sayıyla tamamlayan rakibi karşısında son periyoda 27 sayı farkla (51-24) üstün girdi. Son çeyrekte Asena Yalçın’ın üç sayılık basketiyle 33. dakikada farkı 32 sayıya (56-24) yükselten A Milli Takım, parkeden 63-37 galip ayrıldı. Milliler, gruptaki ikinci maçında yarın Nijerya ile karşılaşacak.

Türkiye 63-37 Arjantin

Salon: Santiago Martin

Hakemler: Omar Bermudez (Meksika), Maj Kazuko Forsberg (Danimarka), Arnaud Kom Njilo (Kamerun)

Türkiye: Işıl Alben 4, Ayşe Cora 5, Bahar Çağlar 12, Tilbe Şenyürek 13, Holingsvorth 7, Olcay Çakır Turgut 4, Tuğçe Canıtez 6, Cansu Köksal 2, Asena Yalçın 3, İlayda Güner 4, Esra Ural Topuz 3, Merve Aydın

Arjantin: Gretter 3, Gonzalez 6, Llorente 2, Santana 2, Marchizotti, Rosset 12, D’urso, Manna 10, Fiorotto, Burani 2, Roux, Perez

1. Periyot: 19-11

Devre: 33-20

3. Periyot: 51-24 Richard Jefferson`ın babası silahlı saldırıda öldürüldü Eski NBA yıldızlarında Richard Jefferson'ın babası Richard Jefferson Sr., uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İlgili Haberi Oku