Fenerbahçe’nin Kadıköy’deki derbi üstünlüğü! 2005’ten beri…

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü Ülker Stadı’nda Beşiktaş’ı ağırlayacak Fenerbahçe, rakibi karşısında 2005 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmedi.

Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray’a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu.

Süper Lig’in 6. haftasında rakibini Kadıköy’de ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005’te aldı. Yaklaşık 13 yıldır sahasında derbi kaybetmeyen Fenerbahçe, Kadıköy’de Galatasaray’a karşı ise geçilmesi güç bir başarıya imza attı.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy’deki son yenilgisini 17 Nisan 2005’te 4-3’lük skorla yaşadığı Beşiktaş’a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı’nda Beşiktaş ile oynadığı son 16 resmi maçın biri hükmen olmak üzere 10’unu kazanırken, 6’sında da beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, siyah-beyazlı ekibe karşı kaybetmediği son 16 maçta 3’ü hükmen galibiyetten olmak üzere 27 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

Fenerbahçe`de Ali Koç etkisi! Tribünler doldu... Geçen sezon sonunda 698 bin 584 olan Fenerbahçe Passolig Kart sayısı bu sezon yüzde 7 oranında artışla 748 bin 758'e ulaştı. Kadıköy'de 2017-2018 futbol sezonunda 29 bin 25 ortalamasıyla oynayan sarı-lacivertli takım, 2018-2019'daki ilk 2 iç saha maçında bu oranı 36 bin 655'e çıkardı İlgili Haberi Oku

GALATASARAY’A KARŞI SERİSİ

Sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında son olarak 22 Aralık 1999’da 2-1’lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle daha sonra Kadıköy’de yaptığı 22 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 15 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 7 karşılaşmayı da berabere tamamladı.

Fenerbahçe, söz konusu dönemdeki maçlarda, Galatasaray filelerine 34 gol gönderirken, kalesindeki 13 gole engel olamadı.

Şenol Güneş, Kadıköy`de galibiyete hasret Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 30 yıllık kariyerinde 6 farklı takımla Fenerbahçe deplasmanında ligde çıktığı 20 maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı. İlgili Haberi Oku