Fenerbahçe Kulübü, Kocaeli’de intihar eden İsmail Devrim için harekete geçti

Kocaeli’de lisede okuyan oğluna okulun istediği pantolonu alamadığı için bunalıma girip intihar eden İsmail Devrim’in oğluna Fenerbahçe Kulübü sahip çıkacak.

Hereke Nuh Çimento Meslek Lisesi birinci sınıf öğrencisi olan oğluna pantolon alamadığı için üzülen İsmail Devrim, “Ben size ve çocuklarıma bakamıyorsam, çocuğuma bir pantolon alamıyorsam niye yaşıyorum ki?” dedikten bir gün sonra evin banyosunda kendini asarak intihar etti.

Eşini banyoda asılı halde gören Hafize Devrim’in haber verdiği jandarma ekiplerinin incelemesinde babanın cebinden 20 lira çıkarken Türkiye’yi yasa boğan bu haber Fenerbahçe Kulübü’nü de harekete geçirdi.

Fanatik Fenerbahçeli olduğu öğrenilen İsmail Devrim ve oğlu için sosyal medyada çağrı kampanyası başlatan sarı lacivertli taraftarların sesi duyuldu. Fenerbahçe Kongre Üyesi Hasan Doğan yaptığı açıklamada aileye ulaşıldığı bilgisini verdi.

Öte yandan Kocaeli Valiliği ile irtibata geçildiği ve bir hesap numarası açılmasının istendiği öğrenildi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Metin Şen’in de konuyla yakından ilgilendiği ifade edilirken yapılacak yardımların planlandığı belirtildi.

İşte sosyal medyada hem Fenerbahçeli hem de diğer takım taraftarlarının yaptığı bazı paylaşımlar;

#ismaildevrim çok farklı bilemediğimiz nedenlerle artık aramızda değil.. geride kalanlar için bir el uzatabiliriz. @Fenerbahce pic.twitter.com/u2bHJJxSrK — şafak (@safak_dulger) 21 Eylül 2018

Ah be canım abim, niye yaptın be? Bir çaresi bulunurdu elbet. Yerini asla doldurmaz ama oğlun @Fenerbahce ‘ye emanet. Mekanın cennet olsun. #ismaildevrim pic.twitter.com/sWfG7eL05L — GUVENIR (@IGuvenir) 21 Eylül 2018

Kıytırıktan olaylara ülkeyi yakan fenerbahçe taraftarı neredesin? Ölü toprağı mı serildi üzerine? insanmıyız?#ismaildevrim pic.twitter.com/LEOTcxOPcz — Nejat (@nejatreisden) 21 Eylül 2018

Bu bozuk düzen D E Ğ İ Ş E C E K! Merak etme ismail ağabey evlat bize emanet! #ismaildevrim pic.twitter.com/P6OdLB58gy — Gazi UNIGFB 06 (@GaziUniGFB) 21 Eylül 2018

Ah be abim mekanın cennet olsun başka ne söylenebilir ki… Küçük kardeşimize ve ailesine @Fenerbahce nin sahip çıkması dileğiyle.#ismaildevrim pic.twitter.com/aPD5iviwmE — VARTOLU S. (@vartooolu) 21 Eylül 2018

Biz; babaların çocuğuna okul pantolonu alamadığı için intihar ettiği bir ülke olmayı hak etmiyoruz. Bu acı gerçeği yüzümüze vurdun İsmail Devrim. Biz buna alışmayacağız, alışmamamız gerekiyor. #ismaildevrim pic.twitter.com/C0t3AHnKh0 — Medipol UNIGFB (@MedipolUNIGFB) 21 Eylül 2018

Mekanın cennet olsun İsmail abi çocuğun Fener’e emanet. #ismaildevrim pic.twitter.com/MgQ8tE5mbx — Pete Dunham (@pitdunham) 21 Eylül 2018

İSMAİL DEVRİM… Arkasında büyük bir miras bıraktı. O mirasta hepimiz varız ve Gerekeni Yapacağız! Ailesini yanlız bırakmayacağız.. Emanetine sahip çıkacağız. @Fenerbahce Ağla Türkiye Ağla ! Ve Utan ! Okul Pantolonu yok diye … ben utanıyorum! #ismaildevrim pic.twitter.com/SQR1fzv91Q — Bora Çağatay Hangül (@BoraHangul) 22 Eylül 2018

#ismaildevrim'in ailesine sahip çıkmak tüm @Fenerbahce camiasının boynun borcudur. — Gökhan AZAT (@gokhanazatt) 22 Eylül 2018

#ismaildevrim @metinsen @AcarSertacK @metinsipahioglu , kardeşimizin ve ailesinin her türlü ihtiyaçları gelecekteki eğitim masrafları için @Fenerbahce ailesi olarak destek için ne yapılması gerekiyorsa her zaman olduğu gibi elimizi taşın altına koymanın vaktidir. pic.twitter.com/RDNBwgo096 — Emre Caner ERDİN (@ECanerErdin) 22 Eylül 2018

Oğluna kıyafet alamadığı için intihar eden #ismaildevrim abimizin oğluna sahip çıkın @Fenerbahce pic.twitter.com/WoThsR6IFh — Oğuz Çetin (@oguzcet1) 22 Eylül 2018