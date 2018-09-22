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Fenerbahçe Kulübü, Kocaeli’de intihar eden İsmail Devrim için harekete geçti
Fenerbahçe

Fenerbahçe Kulübü, Kocaeli’de intihar eden İsmail Devrim için harekete geçti

Kocaeli'de oğluna pantolon alamadığı için intihar eden İsmail Devrim bütün ülkeyi yasa boğarken Fenerbahçe Kulübü de bu olaya sessiz kalmadı. Oğluyla birlikte sık sık Fenerbahçe maçlarına gittiği öğrenilen Devrim'in ailesine yardım için çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.

22 Eylül 2018 10:38

Kocaeli’de lisede okuyan oğluna okulun istediği pantolonu alamadığı için bunalıma girip intihar eden İsmail Devrim’in oğluna Fenerbahçe Kulübü sahip çıkacak.

Hereke Nuh Çimento Meslek Lisesi birinci sınıf öğrencisi olan oğluna pantolon alamadığı için üzülen İsmail Devrim, “Ben size ve çocuklarıma bakamıyorsam, çocuğuma bir pantolon alamıyorsam niye yaşıyorum ki?” dedikten bir gün sonra evin banyosunda kendini asarak intihar etti.

Eşini banyoda asılı halde gören Hafize Devrim’in haber verdiği jandarma ekiplerinin incelemesinde babanın cebinden 20 lira çıkarken Türkiye’yi yasa boğan bu haber Fenerbahçe Kulübü’nü de harekete geçirdi.

Fanatik Fenerbahçeli olduğu öğrenilen İsmail Devrim ve oğlu için sosyal medyada çağrı kampanyası başlatan sarı lacivertli taraftarların sesi duyuldu. Fenerbahçe Kongre Üyesi Hasan Doğan yaptığı açıklamada aileye ulaşıldığı bilgisini verdi.

Öte yandan Kocaeli Valiliği ile irtibata geçildiği ve bir hesap numarası açılmasının istendiği öğrenildi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Metin Şen’in de konuyla yakından ilgilendiği ifade edilirken yapılacak yardımların planlandığı belirtildi.

İşte sosyal medyada hem Fenerbahçeli hem de diğer takım taraftarlarının yaptığı bazı paylaşımlar;

Son güncelleme 10:46 | 22 Eylül 2018
Fenerbahçe İsmail Devrim
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