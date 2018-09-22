Enes Ünal attı Real Valladolid, Okay Yokuşlu’nun forma giydiği Celta Vigo’dan puanı aldı

İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid, deplasmanda Celta Vigo ile 3-3 berabere kaldı. Ligin 5. hafta mücadelesinde Celta Vigo, Balaidos Stadı’nda Real Valladolid’i ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Celta Vigo, 5. dakikada Iago Aspas, 9. dakikada ise Maxi Gomez’in ağları sarsmasıyla 2-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Real Valladolid, 39. dakikada Oscar Plano’nun golüyle ilk yarıyı 2-1 geride kapadı.

İkinci yarıda 54. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Aspas, Celta Vigo’yu 3-1 öne geçirdi. Real Valladolid’de oyuna 56. dakikada Borja Fernandez’in yerine dahil olan milli futbolcu Enes Ünal, 65’inci dakikada fileleri havalandırarak skoru 3-2’ye getirdi. Konuk ekip, 90 4’üncü dakikada Leonardo Suarez ile bir gol daha buldu ve karşılaşma 3-3 beraberlikle sona erdi. Real Valladolid’de Enes Ünal bu sezon ilk golünü atarken, Celta Vigo’da ise milli oyuncu Okay Yokuşlu, 90 dakika boyunca sahada kaldı. Neymar`ı çıldırtacak benzetme: Futbolun Kim Kardashian`ı İlgili Haberi Oku