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Enes Ünal attı Real Valladolid, Okay Yokuşlu’nun forma giydiği Celta Vigo’dan puanı aldı
İspanya La Liga

Enes Ünal attı Real Valladolid, Okay Yokuşlu’nun forma giydiği Celta Vigo’dan puanı aldı

İspanya La Liga'da Real Valladolid, Enes Ünal'ın da gol attığı karşılaşmada deplasmanda Celta Vigo ile 3-1 geri düştüüğü maçta 3-3 berabere kaldı. Enes Ünal, skoru 3-2'ye getiren gole imza atarak bu sezon siftah yaparken Okay Yokuşlu da Celta Vigo formasıyla 90 dakika sahadaydı.

22 Eylül 2018 20:26

İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid, deplasmanda Celta Vigo ile 3-3 berabere kaldı. Ligin 5. hafta mücadelesinde Celta Vigo, Balaidos Stadı’nda Real Valladolid’i ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Celta Vigo, 5. dakikada Iago Aspas, 9. dakikada ise Maxi Gomez’in ağları sarsmasıyla 2-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Real Valladolid, 39. dakikada Oscar Plano’nun golüyle ilk yarıyı 2-1 geride kapadı.

İkinci yarıda 54. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Aspas, Celta Vigo’yu 3-1 öne geçirdi. Real Valladolid’de oyuna 56. dakikada Borja Fernandez’in yerine dahil olan milli futbolcu Enes Ünal, 65’inci dakikada fileleri havalandırarak skoru 3-2’ye getirdi. Konuk ekip, 90 4’üncü dakikada Leonardo Suarez ile bir gol daha buldu ve karşılaşma 3-3 beraberlikle sona erdi. Real Valladolid’de Enes Ünal bu sezon ilk golünü atarken, Celta Vigo’da ise milli oyuncu Okay Yokuşlu, 90 dakika boyunca sahada kaldı. 22 Eylül 2018 Neymar`ı çıldırtacak benzetme: Futbolun Kim Kardashian`ı İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:26 | 22 Eylül 2018
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