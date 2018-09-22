CANLI YAYIN: Trabzonspor Göztepe maçı canlı izle! Trabzon’a evinde şok üstüne şok

Süper Lig’de 6. hafta Trabzonspor Göztepe İzmir temsilcisinin 2-0 üstünlüğü ile devam ediyor. Ligin 5. haftasında Alanyaspor’a yenilerek taraftarları üzen Trabzonspor, Göztepe’yi evine puansız göndermek istiyor. Geçen sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Göztepe ise bu sezon 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılı ekip zorlu rakibikarşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Bein Sports'ta yayınlanacak Trabzonspor Göztepe maçını izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

TRABZONSPOR GÖZTEPE CANLI İZLE

Maçın ilk dakikalarında Her iki takım da hücum bölgesine kadar taşıdıkları topları etkili değerlendiremiyor. Henüz iki taraf da birbirinin ceza alanına girmeyi başaramadı. Maç gol perdesini 9. dakikada Göztepe açtı. Sağ kanatta Gassama’dan pası alan Castro ceza alanı içinde son çizgiye indi ve pasını içeriye doğru çıkardı, Onur’u geçen topu kale çizgisi önündeki Yasin Öztekin boş ağlara yolladı. 28. dakikada Yasin hem kendinin hem de takımının ikinci golünü attı. Göztepe Trabzonspor karşısında 2-0 öne geçti. 41. dakikada hakem Trabzonspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Amiri’nin ara pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topu alan Burak’ın pasında Titi’nin eline çarpan top sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Burak Yılmaz penaltıyı kaçırdı. Kaçan penaltı sonrası Burak Yılmaz’a tribünlerden tepki var. İkinci yarıda Trabzonspor’un büyük baskısı devam ediyor. 65. dakikada ayağa paslarla etkili gelen Trabzonspor’da Rodallega’nın pasıyla savunma arkasına sarkan Abdülkadir karşı karşıya pozisyonda pasını Burak’a çıkardı, Burak topu boş ağlara yolladı ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı. Alpaslan Dedeş’in Abdülkadir için kaldırdığı ofsayt bayrağı VAR hakemleri tarafından incelendi ve pozisyonda ofsayt olmadığına karar verilince Hüseyin Göçek golü verdi. Trabzonspor durumu 2-1 yaptı.

TRABZONSPOR GÖZTEPE İLK 11

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Mustafa, Toure, Novak, Onazi, Abdülkadir, Yusuf, Sosa, Vahid Amiri, Burak Yılmaz

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Traore, Alpaslan, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jerome

TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Medical Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanıyor.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Yasin Öztekin bir kez daha sahnede! pic.twitter.com/siZshYb0Si — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) 22 Eylül 2018

AMİRİ İLK KEZ KADRODA

Trabzonspor’un 2018-19 sezonu öncesi kadrosuna kattığı İranlı futbolcu Vahid Amiri, bordo-mavili forma ile ilk kez Göztepe karşılaşmasıyla ilk 11’de sahaya çıktı. Sakatlığı nedeniyle ligin ilk 3 haftasında görev yapamayan Amiri, son iki maçın son bölümlerinde oyuna dahil olmuştu.

BURAK YILMAZ 3 MAÇ SONRA SAHADA

Trabzonspor’un forvet oyuncusu Burak Yılmaz, sakatlığının ardından üç maç aradan sonra Göztepe karşılaşmasıyla kadrodaki yerini aldı. Bu sezon sadece Spor Toto Süper Lig’in 2’nci haftasında Trabzon’da oynana Demir Grup Sivasspor mücadelesinde sonradan oyuna giren ve 26 dakika görev yapan Burak, 3 maç sonra takıma geri döndü ve ilk 11’de de forma şansı buldu.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Trabzonspor'un sahasında Göztepe’yi ağırladığı karşılaşmaya taraftarlar beklenen ilgiyi göstermedi. Hafta içerisinde kulüpten bu maç için yapılan çağrılara rağmen tribünlerin önemli bir kısmının boş olduğu görüldü. Maçı izlemeye gelen bordo-mavili taraftarlar ise karşılaşma öncesi futbolculara moral verdiler. Bir grup konuk ekip taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak takımlarını yalnız bırakmadılar.