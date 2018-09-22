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CANLI YAYIN: Manchester United Wolverhampton canlı izle!
İngiltere Premier Lig

CANLI YAYIN: Manchester United Wolverhampton canlı izle!

İngiltere Ligi'nde istikrarsız günler yaşayan Manchester United Wolverhampton'ı ağırlıyor. Maç sonucu merakla beklenen Manchester United Wolverhampton karşılaşmasını kaçırmak istemeyenler için haberimizin canlı yayın yer alıyor.

22 Eylül 2018 16:08

Premier Lig’in 6. haftası Manchester United Wolverhampton mücadelesine sahne oluyor. Yeni sezona büyük hedeflerle başlayan fakat 5 haftada 2 mağlubiyet alan Manchester United Wolverhampton karşısında kazanarak hanesine 3 puanı yazdırmak istiyor. Manchester United’ın 1 puan gerisinde olan Wolverhampton kazanarak gövde gösteri yapmak istiyor. Manchester United Wolverhampton maçını izlemek isteyen futbol severler için karşılaşmanın canlı yayını aşağıdaki bağlantıda yer alıyor.

MANCHESTER UNİTED WOLVERHAMPTON

MANCHESTER UNİTED WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

21 Eylül Cumartesi günü oynanacak Manchester United Wolverhampton karşılaşma saat 17.00'te başlayacak ve S Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

Son güncelleme 16:57 | 22 Eylül 2018
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