CANLI YAYIN: Manchester United Wolverhampton canlı izle!

Premier Lig’in 6. haftası Manchester United Wolverhampton mücadelesine sahne oluyor. Yeni sezona büyük hedeflerle başlayan fakat 5 haftada 2 mağlubiyet alan Manchester United Wolverhampton karşısında kazanarak hanesine 3 puanı yazdırmak istiyor. Manchester United’ın 1 puan gerisinde olan Wolverhampton kazanarak gövde gösteri yapmak istiyor. Manchester United Wolverhampton maçını izlemek isteyen futbol severler için karşılaşmanın canlı yayını aşağıdaki bağlantıda yer alıyor.

MANCHESTER UNİTED WOLVERHAMPTON

MANCHESTER UNİTED WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

21 Eylül Cumartesi günü oynanacak Manchester United Wolverhampton karşılaşma saat 17.00'te başlayacak ve S Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.