CANLI YAYIN: Liverpool Southampton maçı canlı izle! Premier Lig maçı hangi kanalda?

Liverpool Southampton İngiltere Liginin 6. haftasında karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı 5 karşılaşmada 5 galibiyet alarak yoluna kayıpsız devam eden Liverpool Southampton karşısında da sürpriz yaşamak istemiyor. Lige büyük umutlarla başlayan fakat 5 maçta henüz sadece 1 galibiyet almayı başarabilen Southampton ise güçlü rakibini deplasmanda yenerek büyük sürpriz yapmak istiyor. Liverpool Southampton maçını kaçırmak istemeyenler için Bein Sports canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor.

LİVERPOOL SOUTHAMPTON CANLI İZLE

LİVERPOOL SOUTHAMPTON HANGİ KANALDA?

22 Eylül Cumartesi günü Liverpool Southampton oynanacak karşılaşma saat 17.00'te başlayacak ve beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.