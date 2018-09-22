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CANLI YAYIN: Liverpool Southampton maçı canlı izle! Premier Lig maçı hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig

CANLI YAYIN: Liverpool Southampton maçı canlı izle! Premier Lig maçı hangi kanalda?

Yeni sezonda daha güçlü ve daha iddialı başlayan Liverpool Premier Lig'in 6. haftasında Southampton'ı konuk ediyor. Liverpool Southampton maçı hangi kanalda merak eden futbol severler için haberimizin içerisinde canlı yayın bağlantısı yanı sıra karşılaşma hakkında detaylar da yer alıyor.

22 Eylül 2018 16:08

Liverpool Southampton İngiltere Liginin 6. haftasında karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı 5 karşılaşmada 5 galibiyet alarak yoluna kayıpsız devam eden Liverpool Southampton karşısında da sürpriz yaşamak istemiyor. Lige büyük umutlarla başlayan fakat 5 maçta henüz sadece 1 galibiyet almayı başarabilen Southampton ise güçlü rakibini deplasmanda yenerek büyük sürpriz yapmak istiyor. Liverpool Southampton maçını kaçırmak istemeyenler için Bein Sports canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor.

LİVERPOOL SOUTHAMPTON CANLI İZLE

LİVERPOOL SOUTHAMPTON HANGİ KANALDA?

22 Eylül Cumartesi günü Liverpool Southampton oynanacak karşılaşma saat 17.00'te başlayacak ve beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

Son güncelleme 16:54 | 22 Eylül 2018
Liverpool Southampton
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