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CANLI YAYIN: Hoffenheim Borussia Dortmund maçı canlı izle!
Almanya Bundesliga

CANLI YAYIN: Hoffenheim Borussia Dortmund maçı canlı izle!

Bundesliga 4. haftası Hoffenheim Borussia Dortmund maçı ile devam ediyor. Bu sezon Bayern Münih'in saltanatına son vermek isteyen iki takım da sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak. Hoffenheim Borussia Dortmund maçını izlemek isteyen futbol tutkunları için canlı yayın bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

22 Eylül 2018 15:34

Hoffenheim Borussia Dortmund Almanya Ligi’nde haftanın maçı için karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik ile Bayern Münih’in hemen ardından 2. sırada yer alan Borussia Dortmund zirve takibinde arayı açmamak için Hoffenheim’ı yenmek istiyor. Geçen sezonun flaş takımlarından Hoffenheim ise kazanarak bu sezon yeniden çıkışa geçmek istiyor. Hoffenheim Borussia Dortmund maçını izlemek isteyenler için S Sports canlı yayını haberimizin içerisinde bulunuyor.

HOFFENHEİM BORUSSİA DORTMUND CANLI İZLE

HOFFENHEİM BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Bundesliga’da karşı karşıya gelecek olan Hoffenheim Borussia Dortmund maçı Türkiye saati ilk 16:30’de başladı ve S Sport kanalında canlı yayınlanıyor.

Son güncelleme 16:11 | 22 Eylül 2018
canlı izle canlı yayın Hoffenheim Borussia Dortmund
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