CANLI YAYIN: Hoffenheim Borussia Dortmund maçı canlı izle!

Hoffenheim Borussia Dortmund Almanya Ligi’nde haftanın maçı için karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik ile Bayern Münih’in hemen ardından 2. sırada yer alan Borussia Dortmund zirve takibinde arayı açmamak için Hoffenheim’ı yenmek istiyor. Geçen sezonun flaş takımlarından Hoffenheim ise kazanarak bu sezon yeniden çıkışa geçmek istiyor. Hoffenheim Borussia Dortmund maçını izlemek isteyenler için S Sports canlı yayını haberimizin içerisinde bulunuyor.

HOFFENHEİM BORUSSİA DORTMUND CANLI İZLE

HOFFENHEİM BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Bundesliga’da karşı karşıya gelecek olan Hoffenheim Borussia Dortmund maçı Türkiye saati ilk 16:30’de başladı ve S Sport kanalında canlı yayınlanıyor.