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Augsburg Teknik Direktörü Manuel Baum, oyuncusunun hatasından sonra gözyaşlarını tutamadı!
Almanya Bundesliga

Augsburg Teknik Direktörü Manuel Baum, oyuncusunun hatasından sonra gözyaşlarını tutamadı!

Bundesliga'nın dördüncü haftasında Augsburg, konuğu Werder Bremen'e 3-2 mağlup olurken 75'te yaptığı büyük hata ile skorun 3-2'ye gelmesine sebep olan Fabian Giefer'in hatası hakkında yorum yapan Augsburg Teknik Direktörü Manuel Baum, oyuncusunun üzüntüsünden bahsederken gözyaşlarını tutamadı.

22 Eylül 2018 21:52

SÖZCÜ SKOR / DIŞ HABERLER Bundesliga’nın 4. haftasında Augsburg, konuğu Werder Bremen’e 3-2’lik skorla mağlup olurken müsabakanın ardından maçı izleyenler, futbol dünyasında ender rastlanan bir görüntüye tanık oldu. Augsburg’un teknik direktörü Manuel Baum, karşılaşma sonrası verdiği flaş röportajda gözyaşlarına hakim olamadı.

Augsburg kalecisi Fabian Giefer, 75’te Davy Klaassen’in skoru 3-2 yapan golü öncesi çok talihsiz bir hataya imza atarken, oyuncusunun yaptığı hatadan duyduğu üzüntüyü anlatan Baum, gözyaşlarını tutamadı. Baum’un bu samimi reaksiyonu ve empati yeteneği, sosyal medyada alkış aldı.

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Son güncelleme 22:09 | 22 Eylül 2018
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