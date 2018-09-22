Augsburg Teknik Direktörü Manuel Baum, oyuncusunun hatasından sonra gözyaşlarını tutamadı!

SÖZCÜ SKOR / DIŞ HABERLER Bundesliga’nın 4. haftasında Augsburg, konuğu Werder Bremen’e 3-2’lik skorla mağlup olurken müsabakanın ardından maçı izleyenler, futbol dünyasında ender rastlanan bir görüntüye tanık oldu. Augsburg’un teknik direktörü Manuel Baum, karşılaşma sonrası verdiği flaş röportajda gözyaşlarına hakim olamadı.

Augsburg kalecisi Fabian Giefer, 75’te Davy Klaassen’in skoru 3-2 yapan golü öncesi çok talihsiz bir hataya imza atarken, oyuncusunun yaptığı hatadan duyduğu üzüntüyü anlatan Baum, gözyaşlarını tutamadı. Baum’un bu samimi reaksiyonu ve empati yeteneği, sosyal medyada alkış aldı.

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