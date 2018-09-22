SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Eğitim-Bir-Sen’den “pantolon intiharı” yorumu: Kepazelik
Antalyaspor

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk’ten Aykut Kocaman iddialarına yanıt

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Aykut Kocaman ile kesinlikle görüşmediklerini belirterek, "Biz hocamıza inanıyoruz ve kesinlikle Antalyaspor için doğru isim olduğuna inanıyoruz" dedi.

22 Eylül 2018 15:02

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, teknik direktör Aykut Kocaman ile görüştükleri iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Öztürk, Antalyaspor Kulübü Derneği başkanlığına seçildikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, güçlü bir Antalyaspor için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor’u konuk edeceklerini hatırlatan Öztürk, “İçeride özellikle maçlarımız çok önem taşıyor. Buralarda üç puan elde etmek sezon sonundaki durumumuzla da ilgili önemli oluyor. Baktığınızda geçmiş dönemde de son birkaç yılda da Antalyaspor, evinde genelde kazanması gereken maçları kazanma gücünü göstermiştir. İnşallah bu seferde öyle olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

“GEREKSİZ POLEMİK”

Öztürk, bir gazetecinin teknik direktör Aykut Kocaman ile görüştükleri iddiasıyla ilgili soruya, “Şu anda böyle iddiaların çıkmasına çok şaşırıyorum çünkü Bülent hocamız tam tersi, bizim çok zor bir dönemde görevi alıp, gayet başarılı bir süreç yönetimi göstermiştir. Baktığınızda 5 maçta alınan 7 puan da bunun göstergesidir. Özellikle Beşiktaş deplasmanından alınan üç puan. Ben çok daha zor dönemleri hatırlıyorum. Bunlarda bile hoca daha az tartışılırken, şu anda mesela gereksiz bir polemik olarak görüyorum. Biz hocamıza inanıyoruz. Kesinlikle şu an doğru isim.” karşılığını verdi.

Ali Şafak Öztürk, aynı gazetecinin “Aykut Kocaman ile herhangi bir görüşme söz konusu değil mi” sorusuna “Kesinlikle yok” dedi.

Son güncelleme 23:16 | 22 Eylül 2018
Ali Şafak Öztürk Antalyaspor Aykut Kocaman
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
Yarın - 21:00
-
Besiktas
Kasimpasa S.K.
Bugün - 16:00
-
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor