2010 yılındaki en uzun Wimbledon tenis maçı kaç saat sürmüştür? Kim M

2010’da Wimbledon tenis turnuvasında oynanan ve uzunluğuyla Guiness Dünya Rekorları’na giren maç ne kadar sürdüğü günün en çok merak edilen sorularından biri oldu. Kim Milyoner Olmak İster programının yeni bölümünde sorulan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan 2010’da Wimbledon tenis turnuvasında oynanan ve uzunluğuyla Guiness Dünya Rekorları’na giren maç…

EN UZUN WİMBLEDON MAÇI

2010’da Wimbledon tenis turnuvasında John Isner ve Nicolas Mahut arasında oynanan maç 11 saat 5 dakika sürmüş ve bu rekorun sahibi olmuştur.

Wimbledon Tenis Turnuvası’nda tüm zamanların en uzun tenis maçı, en uzun set, bir maçta ve bir sette oynanan en çok oyun, en uzun süren oyun ve en çok sayıdaki ace rekorlarını bir daha erişilmesi güç noktalara taşıdı.

Maç üç günde toplam 11 saat beş dakika sürerken, Isner toplam 112 ace kaydetti.

Şimdiye kadarki en uzun Grand Slam karşılaşması ise 2004'te Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda Fabrice Santoro ve Arnaud Clement’ın altı saat 33 dakika süren maçıydı.

1877'den bu yana düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası’nda tekler klasmanında hiç bir maç 112 oyundan fazla sürmedi. Bu rekor da, 1969’da kaydedilmişti.

Isner ve Mahut ise maç boyunca 183 oyun oynadılar.