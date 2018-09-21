“Yapamazsın” dediler dünyanın bir numarası oldu

Arkadaşının antrenmanını izlemek için gittiği sahada okçuluğa başlayan 23 yaşındaki milli sporcu Yeşim Bostan, “Yapamazsın, yetenekli değilsin” diyenlere inat 7 yılda dünyanın bir numarasına yükseldi.

Kadınlar makaralı yayda uluslararası organizasyonlarda elde ettiği madalyalarla Türkiye’yi başarılı bir şekilde temsil eden milli sporcu Yeşim Bostan için 2018 yılı kariyerinin zirvesi oldu.

Dünya şampiyonasında hem açık hem de salonda gümüş madalya kazanan, Antalya’da yapılan Dünya Kupası 2. ayağında altın madalya kazanan milli sporcu, İstanbul’da düzenlenen Uluslarararası Fetih Kupası’nda da birinciliği elde etti.

Yeşim Bostan, eylül ayı başında Polonya’da yapılan Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya elde ederek, kadınlar makaralı yay dünya sıralamasında bir numaraya yükselmeyi başardı.

“YAPAMAZSIN” SÖZÜ HIRSLANDIRDI

Yeşim Bostan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yıl önce okçulukla ilgilenen bir arkadaşını görmek için gittiği antrenmanda, antrenör Tahir Karataş’ın kol yapısını beğenmesi üzerine bir anda kendini okçuluk sporunun içinde bulduğunu belirtti.

Bu spora ilk başladığında çok fazla hedefinin olmadığını, biraz da hobi amaçlı yaptığını anlatan Bostan, “Okçuluğa başladıktan sonra çok fazla ‘Yapamazsın, bu konuda yetenekli değilsin’ tarzı söylemler oluşmaya başladı. Bunlar beni hırslandırdı ve bu doğrultuda okçuluğu profesyonel olarak yapma kararı aldım.” diye konuştu.

“DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUM”

Yeşim Bostan, son bir yılın okçuluk kariyerinin en güzel dönemi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Hedefim hep dünyanın bir numarası olmaktı. Son bir yılda elde etmiş olduğum derecelerle emin adımlarla birinciliğe yükseldim. Bir yılda gittiğim hemen hemen her yarışmada final mücadelesi verdim. Bu benim için çok güzeldi. Önceleri finale kalmak çok zor görünürken, aslında bunun ne kadar başarılabilir olduğunu, ne kadar güçlü olduğumu hissettim. Bu hislerle buraya kadar ilerledim. Bunu başarmış olmak bir şeyi değiştirmiyor. Artık hedefim orada kalmak. Orada kalabilmek için de dünyada, Avrupa’da dereceler elde etmeye devam etmem gerekiyor. Elde etmiş olduğum bu güzel yeri, devam ettirmek istiyorum.”

MAKARALI YAY OLİMPİYATLARDA YOK

Milli sporcu makaralı yay kategorisinin olimpiyatlarda olmamasının üzücü bir durum olduğunu ifade ederek, bir gün bu durumun değişeceğine inandığını belirtti.

Yeşim, makaralı yayın olimpiyatlarda olmamasına karşın uluslararası yarışmalarda ülkelerin kendilerini temsil ettiklerini anlatarak, “Sonuçta bunun bir yarışması var. Bunun milli takımını oluşturuyoruz. Ülkemizi temsil ediyoruz. Olimpiyatta olsun olmasın ülkeyi temsil etmek bence çok güzel.” ifadelerini kullandı.