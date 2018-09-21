Vorskla Poltava’nın kaptanı Volodymyr Chesnakov’dan şoke eden hareket

SKOR DIŞ HABERLER / Arsenal’in UEFA Avrupa Ligi’nde Vorskla Poltava ile oynadığı maç öncesinde çekilen bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu.

Emirates Stadı’nda oynanan maçın öncesinde tünelde bekleyen 30 yaşındaki Volodymyr Chesnakov eline tükürüp ardından yüzünü sildi.

Ukraynalı savunma oyuncusunun bu görüntüsü sosyal medyada 400 binin üzerinde izlendi.

Chesnakov ise bu görüntülerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda ise “Kediler kendilerini bu şekilde temizler, ama o bir kedi değil” denildi.

Öte yandan Arsenal’in 4-2 kazandığı maçta Vorskla Poltava’nın ilk golü Chesnakov’dan geldi.

Dünya Steven Gerrard`ın bu hareketini konuşuyor: `Tam bir centilmen` UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Villarreal-Rangers maçının ardından Rangers teknik direktörü Steven Gerrard'ın rakip takım oyuncularını tek tek tebrik etmesi büyük alkış topladı. İlgili Haberi Oku