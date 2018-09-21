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Uefa Avrupa Ligi

Vorskla Poltava’nın kaptanı Volodymyr Chesnakov’dan şoke eden hareket

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Arsenal-Vorskla Poltava maçından önce ilginç görüntüler ortaya çıktı. Ukrayna ekibinin kaptanı Volodymyr Chesnakov'un eline tükürüp suratını sildiği görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü.

21 Eylül 2018 16:51

SKOR DIŞ HABERLER / Arsenal’in UEFA Avrupa Ligi’nde Vorskla Poltava ile oynadığı maç öncesinde çekilen bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu.

Emirates Stadı’nda oynanan maçın öncesinde tünelde bekleyen 30 yaşındaki Volodymyr Chesnakov eline tükürüp ardından yüzünü sildi.

Ukraynalı savunma oyuncusunun bu görüntüsü sosyal medyada 400 binin üzerinde izlendi.

Chesnakov ise bu görüntülerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda ise “Kediler kendilerini bu şekilde temizler, ama o bir kedi değil” denildi.

Öte yandan Arsenal’in 4-2 kazandığı maçta Vorskla Poltava’nın ilk golü Chesnakov’dan geldi.

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Son güncelleme 16:51 | 21 Eylül 2018
uefa avrupa ligi Volodymyr Chesnakov Vorskla Poltava
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