İşte UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin toplu sonuçları

UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşaması heyecanı başladı. 12 grupta 24 maçın oynandığı gecede turnuvanın favorileri arasında yer alan Arsenal, E Grubu’nda konuğu Ukrayna temsilcisi Vorskla Poltava’yı 4-2’lik skorla mağlup etti. Arsenal’a galibiyeti getiren golleri Pierre Aubameyang (32 ve 56), Danny Welbeck (48) ve Mesut Özil (74) kaydetti. Konuk ekip ise Volodimir Chesnakov (76) ve Vyacheslav Sharpar (90) ile gollerini buldu.

L Grubu’nda PAOK deplasmanında Chelsea, 7’de Willian’ın golüyle 1-0 kazanırken, F Grubu’nda Milan, Lüksemburg deplasmanında F91 Dudelange’ı 59’da Gonzalo Higuain’in golüyle geçti. Bu maçla birlikte tarihte ilk kez bir Lüksemburg takımı, Avrupa kupalarında grup aşamasında mücadele etmiş oldu.

G Grubu’nda ise Villarreal, konuğu Rangers ile 2-2 berabere kaldı. Steven Gerrard yönetimindeki İskoç temsilcisinin gollerini Scott Arfield (67) ve Kyle Lafferty (76) kaydetti. Villarreal’in golleri ise 1’de Carlos Bacca ve 69’da Gerard Moreno’dan geldi.

Toplu sonuçlar:

A Grubu:

Ludogorets (Bulgaristan)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-3

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Zürih (İsviçre): 0-1

B Grubu:

Celtic (İskoçya)-Rosenborg (Norveç): 1-0

Leipzig (Almanya)-Salzburg (Avusturya): 2-3

C Grubu:

Slavia Prag (Çekya)-Bordeaux (Fransa): 1-0

Kopenhag (Danimarka)-Zenit (Rusya): 1-1

D Grubu:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Fenerbahçe: 4-1

Spartak Trnava (Slovakya)-Anderlecht (Belçika): 1-0

E Grubu:

Arsenal (İngiltere)-Vorskla Poltava (Ukrayna): 4-2

Sporting Lizbon (Portekiz)-Karabağ (Azerbaycan): 2-0

F Grubu:

Olympiakos (Yunanistan)-Real Betis (İspanya): 0-0

Dudelange (Lüksemburg)-Milan (İtalya): 0-1

G Grubu:

Rapid Wien (Avusturya)-Spartak Moskova (Rusya): 2-0

Villarreal (İspanya)-Glasgow Rangers (İskoçya): 2-2

H Grubu:

Lazio (İtalya)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1

Olympique Marsilya (Fransa)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2

I Grubu:

Genk (Belçika)-Malmö (İsveç): 2-0

Beşiktaş-Sarpsborg (Norveç): 3-1

J Grubu:

Akhisarspor-Krasnodar (Rusya): 0-1

Sevilla (İspanya)-Standard Liege (Belçika): 5-1

K Grubu:

Dinamo Kiev (Ukrayna)-Astana (Kazakistan): 2-2

Rennes (Fransa)-Jablonec (Çekya): 2-1

L Grubu:

MOL Vidi (Macaristan)-BATE Borisov (Belarus): 0-2

PAOK (Yunanistan)-Chelsea (İngiltere): 0-1 Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçında ortalık karıştı! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi ilk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb ile oynadığı maçın 63. dakikasında saha bir anda karıştı. Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb futbolcuları arasındaki gerginlik sonrası bir sarı kart çıktı. İlgili Haberi Oku