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TSYD’nin kurucularından duayen gazeteci Kahraman Bapçum vefat etti
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TSYD’nin kurucularından duayen gazeteci Kahraman Bapçum vefat etti

Türk Spor Yazarları Derneği'nin unutulmaz isimlerinden duayen gazteci Kahraman Bapçum hayatını kaybetti

21 Eylül 2018 11:27

Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) kurucularından duayen gazeteci Kahraman Bapçum, 93 yaşında vefat etti.

TSYD’den yapılan açıklamada, derneğin kurucularından ve 5. genel başkanı Bapçum’un vefat ettiği duyurularak, “Allah rahmet eylesin, camianın başı sağ olsun. Cenaze ile ilgili bilgiler daha sonra paylaşılacaktır.” denildi.

İstanbul’da 1925 yılında doğan Bapçum, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Kahraman Bapçum, gazeteciliğe 1956 yılında Milliyet gazetesinde başladı. TSYD’nin kurucularından biri olan Bapçum, 1977-1981 yıllarında derneğin başkanlığını yürüttü.

Son güncelleme 11:27 | 21 Eylül 2018
Kahraman Bapçum
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