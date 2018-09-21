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Şampiyonlar Ligi’nde haftanın futbolcusu Lionel Messi
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi’nde haftanın futbolcusu Lionel Messi

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusu seçildi

21 Eylül 2018 16:17

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk maçların ardından yapılan oylamada, Barcelona forması giyen Lionel Messi haftanın futbolcusu seçildi.

UEFA’nın internet sitesinde yer alan ankette, Barcelona’nın PSV’yi 4-0 yendiği mücadelede 3 gol atan 31 yaşındaki Arjantinli yıldız Messi, rakiplerini geride bırakarak haftanın futbolcusu oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde 8. kez hat-trick yaparak rekor kıran Messi, oylamada Liverpool’dan İngiliz James Milner, Olympique Lyon’dan Fransız Nabil Fekir ve Manchester United’dan Fransız Paul Pogba’yı geride bıraktı.

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Son güncelleme 16:17 | 21 Eylül 2018
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