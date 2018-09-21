Richard Jefferson’ın babası silahlı saldırıda öldürüldü

Richard Jefferson Sr. bir mağazanın önünde arabasının içindeyken iki kişinin açtığı ateşle öldü.

Gövdesine çok sayıda kurşun isabet eden 65 yaşındaki Jefferson, en yakın hastaneye kaldırıldı ancak ağır yaralı olan Jefferson yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgilere göre saldırı anında Jefferson Sr.’ın yanında iki kişi daha bulunuyordu.

Bu nedenden ötürü hedefin gerçekten Richard Jefferson’ın babasının olup olmadığı henüz belirsizliğini koruyor.

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NBA’de 17 sezon forma giyen Richard Jefferson, 2016’da Cleveland Cavaliers ile şampiyonluk yaşadı. 37 yaşındaki yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Denver Nuggets formasıyla 20 karşılaşmada oynadı.

Anne ve babasının Jefferson küçük yaşlardayken ayrıldığı, babası California’da yaşarken ünlü sporcunun annesiyle Arizona’da büyüdüğü öğrenildi. Yıllar sonra babasıyla yakınlaşan Richard Jefferson eşi ve iki çocuğuyla birlikte yazları Los Angeles’ta geçiriyordu.