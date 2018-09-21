Oleg Fomenko: ‘Akhisar’a gelen tüm takımlar zorlanacaktır’

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında Rus ekibi Krasnodar, deplasmanda Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Krasnodar Teknik Sorumlusu Oleg Fomenko, “Çok zorlu bir maç geçti bizim için. İlk yarıda çok pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Sadece bir gol attık. İkinci yarıda çok baskı yedik. Karşı takım bizi biraz zorladı. Mutluyuz 3 puanla ayrılıyoruz. Turnuvaya 3 puanla başlıyoruz. Bu çok önemli. İlerideki maçlarda bizim için güzel motivasyon olacak. Akhisar çok iyi oynadı. Buraya gelen tüm takımlar zorlanacaktır. Kendi sahalarında iyi oyun sergiliyorlar. Taraftarlar da iyi desteklediler. Herkese teşekkür ediyoruz” dedi. MAÇ SONUCU | Teleset Mobilya Akhisarspor Krasnodar 0-1 | UEFA Avrupa Ligi Tarihinde ilk Avrupa maçını sahasında Rusya ekibi Krasnodar'a karşı oynayan Teleset Mobilya Akhisarspor, rakibine tek golle mağlup oldu. Teleset Mobilya Akhisarspor'un iki topu direkten döndü. İlgili Haberi Oku “İlk yarıya oranla ikinci yarıdaki form düşüklüğünü neye bağlıyorsunuz?” şeklindeki soruya yanıt veren Fomenko, “Birinci golü atan bizi olduk ama ikinci yarıda baskı yedik. Bu psikolojiktir. Kaybeden takım bastırır. Kaybedecek bir şeyi olmadığı için bastırır. Ufak tefek hatalar yaptık. Aslında yapmamızın gereken hatalardı. Misafir takım olmamız bizi etkiledi. İlk 25 dakika çok güzel oynadık. Baskı yaptık ancak sonra istemediğimiz hatalar yaptık. Her şey 4' 4lük olacak diye bir şey yok. Herkes hata yapabiliyor” diye konuştu.

Akhisarspor'u da değerlendiren Fomenko, “Genel olarak çok iyi bir takımdı. Çok organize bir oyun sergilediler. Buraya gelen takımlar zorlanacaktır. İkinci yarının sonlarına doğru çok zorlandık. Az kalsın gol de geliyordu. Sonucun böyle olması bitmesi bizi mutlu etti” ifadelerini kullandı. Akhisar`ın rakibi Krasnodar`da Galatasaraylı kongre üyesi UEFA Avrupa Ligi J grubunda bugün tarihinin ilk Avrupa ligi mücadelesine çıkan Akhisarspor'un rakibi Rusya'nın Krasnodar kulübünün içinde aslında bir Türk, Bahattin Demirbilek var. Krasnodar'ın dünyaya örnek olan stadına imza atan Demirbilek aynı zamanda Krasnodar'ın Fahri Temsilcisi. Peki kimdir bu Bahattin Demirbilek? İlgili Haberi Oku