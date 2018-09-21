Kayserispor’un eski hocası Marius Sumudica’dan dobra açıklamalar

Geçen sezon Kayserispor’da teknik direktörlük görevi yapan Marius Sumudica, Türkiye’deki günlerine dair açıklamalarda bulundu.

Goal.com’a konuşan Sumudica şimdilerde Suudi Arabistan takımlarından Al Shabab’ı çalıştırıyor. Merak edilenleri ve geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yapan Sumudica, “Türk insanını çok seviyorum ve bir gün %100 geri döneceğim” ifadelerini kullandı.

İşte Sumudica’nın açıklamalarından satır başları;

“Kayseri’yi, Türkiye’yi ve Türk futbolunu çok seviyorum. Burada benim için bir uydu alıcısı ayarladılar ve Türkiye’deki hemen hemen her maçı izliyorum. Hatta Romanya Ligi’nden daha çok izliyorum. Türk insanını çok seviyorum ve bir gün %100 geri döneceğim. Türkiye’de futbol takipçileri çok çılgın ve bence tam olarak benim gibi bir teknik direktöre ihtiyaçları var. Ne zaman bilmiyorum fakat Sumudica bir gün Türkiye’ye dönecek. Beni çok iyi hissettiren bir ülke. Kayseri de aynı şekilde… Fakat ne olduğunu ben de anlamadım. Ligin bitimine iki gün kala her şeyin bitmesine ben de anlam veremiyorum.”

“AKHİSAR’IN TEKLİFİNİN DÖRT KATINI ÖNERDİLER”

“Evet, evet. Akhisarspor’la anlaşmak üzereydim. Ailemle beraber Antalya’dayken ertesi gün Akhisar’a gidecektim fakat aynı gece telefonum çaldı ve Al Shabab’tan teklif aldım. Al Shabab, Akhisar’ın teklifinin dört katını önerdi. İşin içinde aile de olduğu için bazen finansal durumları da göz önünde bulundurmak gerekiyor.

YABANCI SINIRLAMASI HAKKINDA

“Bana göre yabancı futbolcular ligin seviyesini yukarı çekiyorlar. Evet, Türk futbolculara saygı duyuyorum. Birçok iyi Türk futbolcu var. Hatta Kayseri’deyken ilk 11’i neredeyse yarı yarıya yapıyordum, en az 5 Türk futbolcuyla oynuyordum. Herkese oynaması için fırsat vermelisiniz. İngiltere’de 11 yabancıyla oynuyorlar. Eğer seviyesi yüksek, iyi bir futbolcuysanız teknik adam sizi durdurmaz”

“UMUT OĞLUM GİBİYDİ! HAYIR KARDEŞİM GİBİYDİ”

“Umut Bulut benim oğlum gibiydi. Hayır hayır, kardeşim gibiydi. Çünkü yaşı bana yakındı. Umut Bulut’a nasıl oynaması gerektiğini anlattım, onunla çalıştım. Herkes başka bir forvetle değiştirmemi istiyordu ama bence o Türkiye’deki en iyi golcülerden biri. Oyun içindeki agresifliğiyle ve arkadaşlarına yardımıyla 14 gol attı. 14 gol! İkimizin kimyası tuttu, ilişkimiz iyiydi ve bu çok önemli. Sonrasında zaten milli takıma tekrar çağırıldı.”

“TÜRKİYE’DEKİ PROBLEM BU, KİMSE SABRETMİYOR”

“Lucescu, benim teknik direktörümdü ve beraber şampiyonluk yaşadık. O, Romanya’nın en iyi teknik direktörü. Türkiye’ye geldi ve hem Galatasaray’ı hem de Beşiktaş’ı şampiyon yaptı. Bu, bir yabancı teknik direktör için hiç kolay bir şey değil. Şu anda da milli takımın başında fakat Türkiye’de herkes hemen sonuç istiyor. Türkiye’deki problem bu. Türkiye’de kimse sabretmiyor. Tamam, bazen herkes hata yapabilir. Ama şunu anlamalısınız ki yeni bir jenerasyon oluşturuyorlar, genç futbolcularla oynuyorlar. Dünya Kupası’nda oynamış İsveç’e karşı kazandılar, İsveç büyük bir takım. Herkes onun aleyhinde konuşuyor ama İsveç gibi bir takımı deplasmanda yendiklerinde kimse onun hakkında tek bir söz söylemiyor. Kimse ona ‘kral’ demiyor. Kaybettiğinde kötü hoca, kazandığında normal bir teknik adam olarak görüyorlar.”

“HAGI İNANILMAZDI”

“Hagi, fantastik bir futbolcuydu.O kraldı. O inanılmazdı. Türkiye’ye onun gibi bir yabancı oyuncu gelmemiştir. Romanya’da bir kulüp sahibi oldu ve projesi için büyük paralar harcadı. Romanya Ligi’nde şampiyonluk yaşadı ve yavaş yavaş tüm oyuncuları milli takıma göndermeye başladı. Romanya U21 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’na %99 katılacak ve takımdaki oyuncuların %90’ı Gheorghe Hagi’nin akademisinden yetişti. Hagi muhteşem bir futbolcuydu, şimdi de çok iyi bir teknik adam.”

“TERİM EN İYİ HOCALARDAN BİRİ”

“Fatih Terim bana göre bir numara! Kulübü ve takımı yönetmeyi iyi biliyor. Büyük bir karakter sahibi ve takımı yanında tutmayı çok iyi biliyor. O benim için, sizin söylediğiniz gibi ”İmparator!”. Bana göre en iyi hocalardan biri. Hiç unutmuyorum; Kayseri’deki maçta 2-0 yenilirken bir gol attık ve 2-1 yaptık. Hemen ardından Fatih Terim 10 dakikada üç oyuncu değişikliği yaptı ve ”Kariyerimde ilk kez böyle bir şey yaptım” dedi. Fatih Terim’den böyle sözler duymak beni çok mutlu etti.”

“FENERBAHÇE MAÇINDAKİ O GOLÜ YEMEK İSTEMEZDİM”

“Eğer tek bir şansım olsaydı, Vaslui’nin başındayken Şampiyonlar Ligi’ndeki Fenerbahçe maçında son dakikada o golü yememek isterdim. İstanbul’da 1-0 öndeydik ve 90. dakikada golü yedik, 1-1 bitti. O dönem Fenerbahçe’de Alex, Kuyt, Mehmet Topal, Volkan Demirel gibi çok önemli isimler vardı. Hatta geçen sezon Volkan Demirel’le konuşurken de bu konudan bahsettik.”