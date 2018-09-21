Hırvat basınında Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı manşetleri

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk haftasında Fenerbahçe’nin Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb takımına 4-1 yenilmesi Hırvat basınında geniş yer buldu.

Ülkenin köklü gazetelerinden “Jutarnji List”in maça ilişkin haberinde “Dinamo Zagreb, Fenerbahçe’ye karşı oyunu domine etti.” ifadesi kullanıldı.

“Maksimir’de rapsodi” başlığının kullanıldığı gazetede, Dinamo Zagreb’in UEFA Avrupa Ligi’ne büyük bir zaferle başladığı belirtilerek, “Organize ataklar, güzel paslaşmalar, harika goller… Dinamo gerçekten etkileyiciydi.” değerlendirilmesinde bulunuldu.

Ali Ece`den Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı yorumu: `Bu ne hal?` UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçında Dinamo Zagreb'e 4-1 yenilen Fenerbahçe'de bütün oyuncular eleştiri yağmuruna tutulurken İsmail Köybaşı'nın yaptığı hatalar maça damga vurdu. Yazar ve yorumcu Ali Ece konuyla ilgili görüşlerini paylaştı İlgili Haberi Oku

“Vecernji List” gazetesindeki “Muhteşem Dinamo, Fenerbahçe’yi ezip geçti.” başlıklı haberin detayında, Dinamo Zagreb’in teknik direktörü Nenad Bjelica’nın net oyun vizyonuna sahip bir takım oluşturduğuna değinildi.

Karşılaşmada iki gol kaydeden Izet Hajrovic’in ön plana çıkarıldığı gazetede, Bosna Hersekli futbolcunun dün gece çok etkili olduğu vurgulandı.

“Gol”ün “Dinamo, Fenerbahçe’yi Avrupa Ligi’nin ilk haftasında dağıttı.” başlıklı haberinde, Hırvat takımının bu sezon için büyük umutlar verdiği kaydedildi.

“Spornet”in haberinde ise Dinamo’nun Fenerbahçe’yi 4-1’lik farklı bir skorla geçtiği vurgulanarak, “Dinamo, Avrupa Ligi’ne daha iyi bir başlangıç yapmayı düşünemezdi. Zagreb’e konuk olan Fenerbahçe kesinlikle yenilgiyi hak etti.” ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçeli taraftarları isyan ettiren görüntüler! UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçında Dinamo Zagreb'e 4-1 yenilen Fenerbahçe'de büyük hüzün hakimken taraftarların futbolculara olan tepkisi ise dinmiyor. Hırvatistan deplasmanında sergilenen kötü performansın faturası savunma oyuncularıne kesilirken yapılan bariz hatalar ise sosyal medyada gündeme oturdu. İlgili Haberi Oku