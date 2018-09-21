Galatasaray’ın eski futbolcusu Izet Hajrovic Fenerbahçe’yi yaktı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Zagreb deplasmanında şok bir sonuç aldı. Fenerbahçe’nin 4-1 kaybettiği karşılaşmada Dinamo Zagreb’in en etkili ismi Galatasaray’ın eski futbolcusu Izet Hajrovic oldu. 82 dakika oyunda kalan Izet Hajrovic, performansı ile maça damga vurdu.

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Maçın henüz 16. dakikasında Ivan Sunjic ile öne geçen Dinamo Zagreb, 27. dakikada Izet Hajrovic’in golü ile farkı ikiye çıkardı. Izet Hajrovic, takımının soyunma odasına rahat girmesini sağladı. İkinci yarının başında Roman Neustadter’in kafa golüyle farkı bire indiren Fenerbahçe, beraberlik için umutlandı. Fenerbahçe’nin farkı bire indirmesinden 10 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Izet Hajrovic, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

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Bir kez daha Dinamo Zagreb’i skor olarak rahatlatan Izet Hajrovic, Fenerbahçe’nin umutlarını kırdı. Dinamo Zagreb, Fenerbahçe üçüncü golün şokunu atlatamadan Dani Olmo ile dördüncü golü de bulunca, Fenerbahçe oyundan iyice koptu. Dinamo Zagreb’in pozisyonlarıyla geçen kalan dakikalarda Fenerbahçe, bir tek Slimani ile net fırsat yakaladı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Slimani, pozisyonu değerlendiremedi. Fenerbahçe, favori olarak çıktığı Dinamo Zagreb maçından 4-1 mağlup ayrıldı.

Galatasaray’ın eski futbolcusu Izet Hajrovic, attığı iki kritik golle Dinamo Zagreb’in Fenerbahçe karşısındaki galibiyetinde pay sahibi oldu. Izet Hajrovic, 2013-1014 sezonunun devre arasında Grasshoppers’tan Galatasaray’a 3.5 milyon Euro’ya transfer olmuştu. Izet Hajrovic, Galatasaray’da yarım sezon oynadıktan sonra Werder Bremen’e bedelsiz imza atmıştı. Galatasaray forması ile 8 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Şampiyonlar Ligi maçı oynayan Izet Hajrovic, toplam 527 dakika sahada kaldığı bu maçlarda 3 asist yaparken, gol atmayı başaramamıştı.