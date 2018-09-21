Fenerbahçe’nin Twitter hesabı Zagreb maçı sonrası sessizliğe gömüldü

UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçında Dinamo Zagreb’e konuk olan Fenerbahçe, deplasmandan 4-1’lik yenilgiyle ayrılırken maç sonunda büyük hayal kırıklığı vardı.

Futbolcular ve teknik direktör Phillip Cocu’nun mutsuzluğu yüzlerine yansırken sarı lacivertlilerin resmi Twitter hesabından yaklaşık 12 saat boyunca paylaşım yapılmadı.

En son karşılaşmanın sona erdiği bilgisini veren resmi hesap, normalde maç sonlarında teknik direktör Phillip Cocu ve futbolcuların maç sonu açıklamalarını paylaşırdı.

Fenerbahçeli taraftarları isyan ettiren görüntüler! UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçında Dinamo Zagreb'e 4-1 yenilen Fenerbahçe'de büyük hüzün hakimken taraftarların futbolculara olan tepkisi ise dinmiyor. Hırvatistan deplasmanında sergilenen kötü performansın faturası savunma oyuncularıne kesilirken yapılan bariz hatalar ise sosyal medyada gündeme oturdu. İlgili Haberi Oku

Ancak taraftarın tepkisi nedeniyle sessizliğe gömülen hesaptan her sabah atılan “Günaydın” tweet’i de atılmadı.

Bir ara FB TV’nin paylaştığı günün programı tweet’i RT’lendi ancak kısa süre sonra o da kaldırıldı. Ardından alıntı yapılarak tekrar paylaşıldı.

Fenerbahçe’nin ligdeki Kayserispor yenilgisinin ardından da resmi hesap uzun süre sessiz kalmıştı.

Takımının maçı takımının kanalında https://t.co/BS3u1ra7Z4 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 21 Eylül 2018

Hırvat basınında Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı manşetleri UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Dinamo Zagreb'e 4-1 yenilen Fenerbahçe büyük hayal kırıklığı yaşarken Hırvat basını maça geniş yer ayırdı. İlgili Haberi Oku