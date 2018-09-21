SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Kayıp Sedanur’un cansız bedeni bulundu
Fenerbahçe’nin Twitter hesabı Zagreb maçı sonrası sessizliğe gömüldü
Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin Twitter hesabı Zagreb maçı sonrası sessizliğe gömüldü

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Dinamo Zagreb'e 4-1 yenilen Fenerbahçe'de büyük sessizlik yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin resmi Twitter hesabı maçın bitişinden beri hiçbir paylaşım yapmadı. Yaklaşık 12 saatlik sessizlik basketbol maçlarının yayın akışının paylaşılmasıyla bozuldu

21 Eylül 2018 11:52

UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçında Dinamo Zagreb’e konuk olan Fenerbahçe, deplasmandan 4-1’lik yenilgiyle ayrılırken maç sonunda büyük hayal kırıklığı vardı.

Futbolcular ve teknik direktör Phillip Cocu’nun mutsuzluğu yüzlerine yansırken sarı lacivertlilerin resmi Twitter hesabından yaklaşık 12 saat boyunca paylaşım yapılmadı.

En son karşılaşmanın sona erdiği bilgisini veren resmi hesap, normalde maç sonlarında teknik direktör Phillip Cocu ve futbolcuların maç sonu açıklamalarını paylaşırdı.

21 Eylül 2018 Fenerbahçeli taraftarları isyan ettiren görüntüler! UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçında Dinamo Zagreb'e 4-1 yenilen Fenerbahçe'de büyük hüzün hakimken taraftarların futbolculara olan tepkisi ise dinmiyor. Hırvatistan deplasmanında sergilenen kötü performansın faturası savunma oyuncularıne kesilirken yapılan bariz hatalar ise sosyal medyada gündeme oturdu. İlgili Haberi Oku

Ancak taraftarın tepkisi nedeniyle sessizliğe gömülen hesaptan her sabah atılan “Günaydın” tweet’i de atılmadı.

Bir ara FB TV’nin paylaştığı günün programı tweet’i RT’lendi ancak kısa süre sonra o da kaldırıldı. Ardından alıntı yapılarak tekrar paylaşıldı.

Fenerbahçe’nin ligdeki Kayserispor yenilgisinin ardından da resmi hesap uzun süre sessiz kalmıştı.

21 Eylül 2018 Hırvat basınında Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı manşetleri UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Dinamo Zagreb'e 4-1 yenilen Fenerbahçe büyük hayal kırıklığı yaşarken Hırvat basını maça geniş yer ayırdı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:55 | 21 Eylül 2018
Dinamo Zagreb Fenerbahçe twitter
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
Yarın - 19:00
-
Sivasspor
Kasimpasa S.K.
Yarın - 16:00
-
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor