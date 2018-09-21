Fenerbahçe geçen sezonu mumla arıyor!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda Hırvatistan deplasmanında Dinamo Zagreb’e 4-1 yenilerek, ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe, sezona çok kötü bir performansla başlayarak taraftarlarını üzdü.

Sezona yeni bir yapılanmayla teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde başlayan sarı-lacivertliler, oynadığı 8 resmi maçta aldığı 5 yenilgiyle istediği performansın çok uzağında kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz ekibi Benfica’ya elenen Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’e Bursaspor galibiyetiyle başlamasına rağmen aldığı üst üste 3 yenilgiyle tarihinin en kötü sezon başlangıcını gerçekleştirdi.

Süper Lig’in 5. haftasında Atiker Konyaspor deplasmanından 1-0’lık galibiyetle dönerek nefes alan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’nde de hiç beklemediği farklı bir yenilgiyle karşılaştı.

Fenerbahçe, Hırvatistan’da Dinamo Zagreb karşısında aldığı 4-1’lik yenilgi ve ortaya koyduğu futbolla taraftarlarını üzdü.

Fenerbahçe`nin Twitter hesabı Zagreb maçı sonrası sessizliğe gömüldü UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Dinamo Zagreb'e 4-1 yenilen Fenerbahçe'de büyük sessizlik yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin resmi Twitter hesabı maçın bitişinden beri hiçbir paylaşım yapmadı. Yaklaşık 12 saatlik sessizlik basketbol maçlarının yayın akışının paylaşılmasıyla bozuldu İlgili Haberi Oku

GEÇEN SEZONUN ÇOK GERİSİNDE

Sarı-lacivertli takım geçen sezon çıktığı 47 resmi maçta 7 yenilgi yaşarken bu sezon daha 8 müsabakada bu istatistiğe yaklaştı.

Geçen sezon Süper Lig’de 4, Ziraat Türkiye Kupası’nda 1 yenilgi alan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde ise Makedon temsilcisi Vardar’la eşleşmesinde ise 2 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertliler bu sezon ise henüz 8 maçta 5 yenilgi alırken, sadece 2 galibiyet elde edebildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde elenen UEFA Avrupa Ligi’ne de yenilgiyle başlayan Fenerbahçe, Süper Lig’de de 5 maçta 3 yenilgi alarak beklentilerin uzağında kaldı.

GOL ORANI DÜŞTÜ

Fenerbahçe geçen sezon 47 resmi maçta, biri hükmen 3-0 olmak üzere toplam 106 gol kaydetti.

Geçen sezon 2.2 gol ortalaması elde Fenerbahçe’nin bu sezon ortalaması ilk 8 maçta 0.87’ye düştü. Söz konusu 8 maçta sadece 7 gol atabilen Fenerbahçe, 3 karşılaşmada ise rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.

Sarı-lacivertliler, geçen sezon Aykut Kocaman yönetiminde ise 47 maçın sadece 4’ünde gol bulamamıştı.

Fenerbahçeli taraftarları isyan ettiren görüntüler! UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçında Dinamo Zagreb'e 4-1 yenilen Fenerbahçe'de büyük hüzün hakimken taraftarların futbolculara olan tepkisi ise dinmiyor. Hırvatistan deplasmanında sergilenen kötü performansın faturası savunma oyuncularıne kesilirken yapılan bariz hatalar ise sosyal medyada gündeme oturdu. İlgili Haberi Oku