Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? FB BJK derbisi saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun ilk derbisi Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda Fenerbahçe Beşikktaş arasında oynanacak. Güçlü rakiplerine evinde yenilmeyen Fenerbahçe Beşiktaş’ı yenerek geçirdiği kötü günleri geride bırakmak istiyor. Beşiktaş ise Fenerbahçe Kadıköy’de yenerek uzun yıllardır hasret kaldığı galibiyete kavuşmak istiyor. Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda bilgileri haberimizde yer alıyor.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

por Toto Süper Lig’in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü yapılacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak derbi maçta Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi beIN Sports ve beIN Connect üzerinden naklen izlenebilecek.

FENERBAHÇE’DE SON DURUM

Sarı Kanaryalar zor bir süreçten geçiyor. Yönetim değişikliğinin ardından teknik direktörlüğe Phillip Cocu’yu getiren, kadrosunu transferlerle güçlendiren Fenerbahçe’de beklenen uyum yakalanamadı. Hazırlık maçlarındaki performansını resmi maçlara taşıyamayan takım önce Şampiyonlar Ligi’nden elendi. Lige kötü başlayan takım geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 3 yenilgi alırken topladığı 6 puanla 11. sırada yer aldı ve şampiyonluk yolunda erken puan kayıpları ile büyük yara aldı. Son olarak hafta içinde Zagreb deplasmanında Dinamo Zagreb’e 4-1 yenilen takım, istenilen futbolu sahaya yansıtmaktan oldukça uzaktı. Cocu’nun takımdaki geleceği tartışmaya açılırken, Fenerbahçe’nin Beşiktaş maçında galibiyetten başka çaresi yok.

BEŞİKTAŞ’TA SON DURUMU

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş haftalar ilerledikçe toparlanıyor. Sezon başında oynadığı futbol eleştirilen Kara Kartallar haftalar istediği oyuna yaklaşıyor. Ligde 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan takım topladığı 10 puanla 4. sırada yer alıyor. Son olarak hafta içinde UEFA Avrupa Ligi maçında evinde Sarpsborg’u konuk eden Siyah-Beyazlılar rakibini 3-1 yenerek Avrupa’ya iyi başladı.