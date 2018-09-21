Dünya Steven Gerrard’ın bu hareketini konuşuyor: ‘Tam bir centilmen’

SKOR DIŞ HABERLER / İskoç ekiplerinden Rangers’ın Teknik Direktörü Steven Gerrard, futbolculuk kariyeri boyunca sürdürdüğü örnek kişi görüntüsünü teknik adamlıkta da sürdürüyor.

UEFA Avrupa Ligi G Grubu ilk maçında Villarreal deplasmanına konuk olan Rangers, iki kez geriye düştüğü maçta sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Maç sonunda tünel girişinde bekleyen Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, hem kendi oyuncularıyla, hem de rakip takım oyuncularıyla el sıkıştı.

Tribündeki Villarreal taraftarları Gerrard’ın bu hareketini büyük takdirle karşılarken video sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

İngiliz teknik adam Gerrard hakkında ise “Gerçek bir centikmen” yorumları yapıldı.

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