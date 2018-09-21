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Uefa Avrupa Ligi

Dünya Steven Gerrard’ın bu hareketini konuşuyor: ‘Tam bir centilmen’

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Villarreal-Rangers maçının ardından Rangers teknik direktörü Steven Gerrard'ın rakip takım oyuncularını tek tek tebrik etmesi büyük alkış topladı.

21 Eylül 2018 14:09

SKOR DIŞ HABERLER / İskoç ekiplerinden Rangers’ın Teknik Direktörü Steven Gerrard, futbolculuk kariyeri boyunca sürdürdüğü örnek kişi görüntüsünü teknik adamlıkta da sürdürüyor.

UEFA Avrupa Ligi G Grubu ilk maçında Villarreal deplasmanına konuk olan Rangers, iki kez geriye düştüğü maçta sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Maç sonunda tünel girişinde bekleyen Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, hem kendi oyuncularıyla, hem de rakip takım oyuncularıyla el sıkıştı.

Tribündeki Villarreal taraftarları Gerrard’ın bu hareketini büyük takdirle karşılarken video sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

İngiliz teknik adam Gerrard hakkında ise “Gerçek bir centikmen” yorumları yapıldı.

21 Eylül 2018 Benjamin Kololli`nin gol sevinci korkulu anlar yaşattı! UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan AEK Larnaca-Zürih karşılaşmasında ilginç bir an yaşandı. Maçın tek golünü atan Benjamin Kololli sevincini yaşarken büyük bir sakatlığın eşiğinden dönerken ekran başındakilerin yürekleri ağzına geldi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 16:54 | 21 Eylül 2018
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