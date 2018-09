Cocu intihar etti

Bunca yıldır futbolun içindeyim F.Bahçe'nin sayısız maçını yönettim ve izledim. Bu kadar kötü futbol oynayan F.Bahçe'yi ilk kez gördüm. Bu maçın kaybedilmesinin baş aktörü Cocu'dur. Cocu hem çıkardığı kadro hem de oyuncu değişiklikleriyle adeta intihar etti. Sahaya çıkardığı kadro yanlış, saha dizilişi ise facia. Hücumda Frey çok etkisizdi, 90 dakika İsviçreli golcüye nasıl sabretti enteresan, onu çıkarmak yerine top tutan rakibi eksilten Benzia'yı çıkarmayı tercih etti. Frey bırakın F.Bahçe'yi 1. Lig takımında dahi forma giyecek düzeyde bir futbolcu değil.

Hangi birini söyleyeyim ki, F.Bahçe tel tel döküldü, her kademede ikili mücadeleyi kaybettiler ve dönen topları kazanamadılar. Kaleci Harun yan toplarda tam bir fiyaskoydu, bu performansıyla Volkan'ı arattı.

Bir diğer sorun da Cocu'nun UEFA listesine yazmadığı Soldado. İspanyol golcü Frey'den daha iyi. Soldado bu takımda banko oynar. F.Bahçe'nin orta sahada eksikliği geçen sene olduğu gibi bu sene de devam ediyor. Cocu'nun UEFA listesinde yer vermediği diğer bir isim Mehmet Ekici de bu kadroda oynar. Valbuena bırakın 11'i kadroda dahi yoktu.

Organize atak yoktu

Sahadaki her futbolcunun üzerine ölü toprağı serpilmiş gibiydi. Amatör takımın yapmayacağı hataları yaptılar. F.Bahçe özellikle savunmanın solunda çok açık verdi. İsmail tamamen rakip oyuncularına refakat etti. Skrtel'ın son idmanda sakatlanması F.Bahçe adına büyük talihsizlikti. Neredeyse maçın başından sonuna kadar organize bir atak göremedik. Cocu ne zaman bu takıma katkı sağlayacak. F.Bahçe halen bir takım olamadı. Cocu oyunu okuyamıyor, oyuncular başlarında hoca olmadan sahaya çıksa çok daha iyi performans sergiler. Maç kaybedebilirsin ama bu futbol gelecek adına ümit vermiyor. Sarı-lacivertliler Beşiktaş'a karşı böyle oynarsa derbide en farklı mağlubiyeti alabilir. Ali Koç yönetiminin bir an önce Cocu ile ilgili radikal bir karar alması gerekiyor. Yoksa her şey için çok geç olacak.

Rakibin direkten dönen topları, yine rakip lehine verilmeyen çok net bir penaltı vardı. Sarı lacivertliler tarihi bir hezimetten kurtuldu. Ezcümle bütün Türkiye F.Bahçe yönetiminin alacağı kararı bekliyor.

