Cem Kavçak: Şanssız bir yenilgi aldık

Spor Toto Süper Lig’deki kötü gidişin ardından yolların ayrıldığı teknik direktör Saffet Susic’in yerine takımı tarihindeki ilk Avrupa maçına çıkaran Cem Kavçak, “Oyuna ilk 15 dakika ürkek başladık sonra saha içinde oyunu dengeledik. Kazanmak adına değişiklikler dahil her şeyi yaptık. Pozisyonlarımız var, direkten dönen toplarımız var. Şanssızlık sezon başından bu yana devam ediyor. 2 topumuz direkten döndü. Kazanıp takım içindeki özgüveni arttırmak, motivasyon sağlamak istiyorduk. Ancak saha içindeki istek, arzu, oyuncuların ekstra motive olmaları bizim için önemli. Hafta sonu ligde Galatasaray maçımız var. Artık ona en iyi şekilde hazırlanacağız” diye konuştu.

Rakibin çok adamla hücum yaptığını belirten Cem Kavçak, maç öncesi hızlı hücumlarla pozisyon bulmayı hedefleyip bunu uygulamaya çalıştıklarını dile getirdi. Cem Kavçak, takımı Galatasaray maçına da kendisinin çıkaracağını söyleyip, “Maça 2 gün kaldı. Sonra önümüzde bir haftalık süre olacak. Yönetimle oturup konuşuruz” dedi.

Genç çalıştırıcı, Akhisarlı olduğunu, kulüpte daha önce futbolcu olarak da görev yaptığını hatırlatarak, “Taraftarın beni maç sonrası tribüne çağırmasına çok duygulandım. Onurlu bir andı. Tüm Akigolara teşekkür ediyorum. Maç boyunca bizi çok iyi desteklediler. Gönül isterdi ki tamamen dolu tribünlere oynayalım. İnşallah bunu Galatasaray maçında yapacağız” şeklinde konuştu.