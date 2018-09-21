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CANLI YAYIN: Bursaspor Başakşehir maçı canlı izle! Süper Lig’de 6. hafta başlıyor…
Medipol Başakşehir

CANLI YAYIN: Bursaspor Başakşehir maçı canlı izle! Süper Lig’de 6. hafta başlıyor…

Bursaspor Başakşehir maçı ile Süper Lig'de 6. hafta perdesi açılıyor. Sahaya üç puan için çıkacak iki takımının mücadelesinin seyir zevki yüksek olması bekleniyor. Bursaspor Başakşehir canlı izle bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

21 Eylül 2018 19:12

Süper Lig’de 6. hafta Bursaspor’un Başakşehir’i ağırlayacağı maç ile başlıyor. Ligin ilk 5 haftasında galibiyet alamayan Bursaspor, ilk galibiyetini Başakşehir karşısında almak istiyor. 3 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek isteyen Başakşehir ise güçlü rakibine rağmen sahadan 3 puan ile ayrılmanın hesabını yapıyor. Bursaspor Başakşehir maçını karşılamasını kaçırmak isteyenler için aşağıda Bein Sports canlı yayın bağlantısı yer alıyor.

BURSASPOR BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE

BURSASPOR BAŞAKŞEHİR İLK 11

Bursaspor: Okan Koçuk, Barış, Ertuğrul, Chedjou, Umut, Badji, Aytaç, Saivet, Tunay, Lima, Sakho

Başakşehir: Mert, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Soner, Visca, İrfan Can, Napoleoni, Adebayor

Son güncelleme 19:34 | 21 Eylül 2018
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