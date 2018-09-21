CANLI YAYIN: Bursaspor Başakşehir maçı canlı izle! Süper Lig’de 6. hafta başlıyor…

Süper Lig’de 6. hafta Bursaspor’un Başakşehir’i ağırlayacağı maç ile başlıyor. Ligin ilk 5 haftasında galibiyet alamayan Bursaspor, ilk galibiyetini Başakşehir karşısında almak istiyor. 3 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek isteyen Başakşehir ise güçlü rakibine rağmen sahadan 3 puan ile ayrılmanın hesabını yapıyor. Bursaspor Başakşehir maçını karşılamasını kaçırmak isteyenler için aşağıda Bein Sports canlı yayın bağlantısı yer alıyor.

BURSASPOR BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE

BURSASPOR BAŞAKŞEHİR İLK 11

Bursaspor: Okan Koçuk, Barış, Ertuğrul, Chedjou, Umut, Badji, Aytaç, Saivet, Tunay, Lima, Sakho

Başakşehir: Mert, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Soner, Visca, İrfan Can, Napoleoni, Adebayor