MAÇ SONUCU | Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0-1 MKE Ankaragücü

Spor Toto Süper Lig’de 6. haftanın kritik karşılaşmasında ligin iki yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile MKE Ankaragücü kozlarını Erzurum’da paylaştı. Beş maçta topladığı iki puanla sezona istediği girişi yapamayan ev sahibi Dadaşlar, seyircisinin önünde kazanarak üç puanla tanışmak isterken 10 kişilik Ankaragücü, 90’da Kenan Özer’le galibiyeti kopardı.

Beş maçta yedi puanla iyi denebilecek bir başlangıca imza atan Başkent ekibi Ankaragücü, 8’de Bakary Kone’nin kırmızı kart görmesiyle neredeyse tüm maçı 10 kişi oynarken yine de galibiyeti elde etti ve puanını 10’a yükseltti. Ev sahibi Erzurumspor ise 2 puanla son sırada kaldı.

BB ERZURUMSPOR – MKE ANKARAGÜCÜ

STAT: Kazım Karabekir Stadyumu

SAAT: 20.00

HAKEM: Serkan Çınar

YAYIN: Bein Sports 2

BB ERZURUMSPOR: Sehic, Auremir, Egemen, Lokman, Schwechlen, Kone, Scuk, İbrahim, Sunu, Emrah, Munsy

TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Altıparmak

MKE ANKARAGÜCÜ: Hopf, Erdem, Alihan, Yalçın, Djedje, Kone, Pinto, Faty, Mokhtar, Bifouma, El Kabir

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: `En çok gol yiyen takım olmaktan rahatsızız` Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Demir Grup Sivasspor maçını kazanmak istediklerini söyledi. Puan olarak ligde iyi durumda olduklarını ancak ligin en çok gol yiyen takımı olmalarından dolayı da rahatsız olduğunu ifade eden Korkmaz, “Benim takımlarım genelde az gol yiyen takımlar oluyor. Açıkçası bundan rahatsızım” dedi. İlgili Haberi Oku