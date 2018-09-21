MAÇ SONUCU | Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0-1 MKE Ankaragücü

Spor Toto Süper Lig’de 6. haftanın kritik karşılaşmasında ligin iki yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile MKE Ankaragücü kozlarını Erzurum’da paylaştı. Beş maçta topladığı iki puanla sezona istediği girişi yapamayan ev sahibi Dadaşlar, seyircisinin önünde kazanarak üç puanla tanışmak isterken 10 kişilik Ankaragücü, 90’da Kenan Özer’le galibiyeti kopardı.
Beş maçta yedi puanla iyi denebilecek bir başlangıca imza atan Başkent ekibi Ankaragücü, 8’de Bakary Kone’nin kırmızı kart görmesiyle neredeyse tüm maçı 10 kişi oynarken yine de galibiyeti elde etti ve puanını 10’a yükseltti. Ev sahibi Erzurumspor ise 2 puanla son sırada kaldı.
BB ERZURUMSPOR – MKE ANKARAGÜCÜ
STAT: Kazım Karabekir Stadyumu
SAAT: 20.00
HAKEM: Serkan Çınar
YAYIN: Bein Sports 2
BB ERZURUMSPOR: Sehic, Auremir, Egemen, Lokman, Schwechlen, Kone, Scuk, İbrahim, Sunu, Emrah, Munsy
TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Altıparmak
MKE ANKARAGÜCÜ: Hopf, Erdem, Alihan, Yalçın, Djedje, Kone, Pinto, Faty, Mokhtar, Bifouma, El Kabir
TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal