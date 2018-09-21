MAÇ SONUCU | Bursaspor 0-0 Medipol Başakşehir

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftası zorlu karşılaşmayla açıldı. Haftanın merakla beklenen müsabakaları arasında yer alan maçta Bursaspor, Medipol Başakşehir’i konuk etti. İlk hafta deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup olduktan sonra üst üste dört maçta beraberlik elde eden Timsahlar, kazanarak üç puanla seyircisinin önünde tanışmak isterken taraflar heyecan dolu maçta sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.
Başakşehir ise bu zorlu virajda iki puan bıraksa da puanını 13 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Bursaspor ise üst üste beşinci beraberliğini alarak 5 puanda kaldı.
‘VAR’ damgası!
Heyecan dolu müsabakada Bursaspor 2’de Sakho ile öne geçti. Hakem Ümit Öztürk VAR uyarısıyla golü yeniden izledi ve elle oynama tespit ederek golü iptal etti. 50’de Ümit Öztürk VAR incelemesiyle Başakşehir lehine penaltı kararı verdi. 51’de Adebayor’un penaltısını Bursaspor kalecisi Okan Koçuk kurtardı.
BURSASPOR – MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
STAT: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
SAAT: 20.00
HAKEM: Ümit Öztürk
YAYIN: Bein Sports 1
BURSASPOR: Okan, Umut, Ertuğrul, Chedjou, Barış, Badji, Aytaç, Saivet, Tunay, Lima, Sakho
TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Soner, Mahmut, İrfan Can, Visca, Napoleoni, Adebayor
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı