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MAÇ SONUCU | Bursaspor 0-0 Medipol Başakşehir
Futbol

MAÇ SONUCU | Bursaspor 0-0 Medipol Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta merakla beklenen Bursaspor Medipol Başakşehir maçı ile başladı. İki ekip, VAR ile bir golün iptal edildiği, bir de penaltının verildiği maçta sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Bursaspor üst üste 5. maçından beraberlikle ayrıldı!

21 Eylül 2018 19:09

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftası zorlu karşılaşmayla açıldı. Haftanın merakla beklenen müsabakaları arasında yer alan maçta Bursaspor, Medipol Başakşehir’i konuk etti. İlk hafta deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup olduktan sonra üst üste dört maçta beraberlik elde eden Timsahlar, kazanarak üç puanla seyircisinin önünde tanışmak isterken taraflar heyecan dolu maçta sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Başakşehir ise bu zorlu virajda iki puan bıraksa da puanını 13 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Bursaspor ise üst üste beşinci beraberliğini alarak 5 puanda kaldı.

‘VAR’ damgası!

Heyecan dolu müsabakada Bursaspor 2’de Sakho ile öne geçti. Hakem Ümit Öztürk VAR uyarısıyla golü yeniden izledi ve elle oynama tespit ederek golü iptal etti. 50’de Ümit Öztürk VAR incelemesiyle Başakşehir lehine penaltı kararı verdi. 51’de Adebayor’un penaltısını Bursaspor kalecisi Okan Koçuk kurtardı.

BURSASPOR – MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

SAAT: 20.00

HAKEM: Ümit Öztürk

YAYIN: Bein Sports 1

BURSASPOR: Okan, Umut, Ertuğrul, Chedjou, Barış, Badji, Aytaç, Saivet, Tunay, Lima, Sakho

TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Soner, Mahmut, İrfan Can, Visca, Napoleoni, Adebayor

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı 21 Eylül 2018 CANLI | Büyükşehir Belediye Erzurumspor MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta heyecanı Büyükşehir Belediye Erzurumspor MKE Ankaragücü maçı ile başlıyor. Ligde galibiyeti bulunmayan ev sahibi ekip Erzurumspor, lige 5 maçta 7 puanla iyi bir giriş yapan MKE Ankaragücü karşısında kazanarak 3 puanla tanışmak istiyor. Zorlu maçın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:21 | 21 Eylül 2018
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