Beşiktaş’ın santrforları golü unuttu

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Norveç temsilcisi Sarpsborg’u 3-1 mağlup eden Beşiktaş’ta, santrfor bölgesinde oynayan Cyle Larin bu karşılaşmayı da gol atamadan tamamladı.

Bu sezon 12 resmi karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı takımın kadrosunda bulunan santrforlar Cyle Larin, Vagner Love ve Mustafa Pektemek, gol yollarında uzun süreli suskunluklarıyla dikkati çekiyor.

Beşiktaş’ta santrforlar adına son golü takımdan geçen hafta ayrılan Alvaro Negredo attı, Cyle Larin ve Vagner Love ise onar resmi maçtır fileleri havalandırmayı başaramadı.

Larin iyi başladı ama sustu

Siyah-beyazlı ekibin 23 yaşındaki oyuncusu Larin, sezona iyi başlamasına rağmen son dönemdeki performansıyla beklentileri karşılayamadı. Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde B36 Torshavn’ı Vodafone Park’ta 6-0 yendiği 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında hat-trick yapan Kanadalı oyuncu, sonraki 10 resmi maçın 8’inde şans bulmasına rağmen gol atamadı.

Vagner Love’ın tek golü penaltıdan

Geçen sezonun devre arasında büyük umutlarla transfer edilen Vagner Love, geçmiş yıllardaki golcü kimliğini Beşiktaş’ta bulamamanın sıkıntısını yaşıyor. Aytemiz Alanyaspor formasıyla Süper Lig’de gol krallığı yaşayan Brezilyalı santrfor, bu sezon Beşiktaş adına sadece bir gol atabildi. Vagner Love, takımının B36 Torshavn’ı 6-0 yendiği karşılaşmada kazanılan penaltıyı gole çevirmişti. 34 yaşındaki oyuncu, sonraki 10 maçta sadece 2 kez süre alabildi ancak gol bulamadı.

Mustafa Pektemek kadroya bile giremiyor

Beşiktaş’ın yerli santrforu Mustafa Pektemek ise yine beklentilerin bir hayli uzağında kaldı. Bu sezon sadece deplasmanda B36 Torshavn ile oynanan ve 2-0 kazanılan maçta sonradan oyuna dahil olan Mustafa, diğer karşılaşmalarda tercih edilmedi.

Gol atan da gitti

Beşiktaş’ta son maçlarda etkili olan Alvaro Negredo ise Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından El Nasr’a transfer oldu. Siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya deplasmanında LASK Linz’e 2-1 yenildiği rövanş maçında turu getiren golü son dakikalarda atan İspanyol oyuncu, Süper Lig’deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında da birer gol attı. Negredo, daha sonra takımdan ayrıldı.

Savunma oyuncuları daha skorer

Siyah-beyazlı ekipte savunmada görev alan isimler, bu sezon santrfordaki oyunculardan daha çok gol atma başarısı gösterdi. Beşiktaş, santrforları ile 7 kez fileleri havalandırdı, bu süreçte savunma oyuncuları ise toplam 9 gole imza attı. Stoperde görev yapan Pepe, 5 kez fileleri havalandırarak, Ryan Babel ile takımın en skorer ismi oldu. Sağ bek Gökhan Gönül 2 gol atarken, sol bekte görev yapan Caner Erkin ile savunmanın göbeğinde oynayan Enzo Roco birer defa gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı ekipte santrforların gol yollarındaki açığını Pepe’nin yanı sıra Ryan Babel kapattı. Orta sahanın solunda görev alan Babel, bu sezon 5 gole imza attı. Siyah-beyazlı ekipte orta sahada görev yapan oyunculardan Oğuzhan Özyakup ve Jeremain Lens ikişer, Ricardo Quaresma ile Tolgay Arslan da birer kez skor üretti.

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