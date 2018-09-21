Benjamin Kololli’nin gol sevinci korkulu anlar yaşattı!

SKOR DIŞ HABERLER / UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçında AEK Larnaca’ya konuk olan Zürih, maçı 1-0 kazanırken golü atan Benjamin Kololli kısa süreli bir şok yaşattı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen maçın 61. dakikasında penaltı vuruşu kazanan Zürih, 29 yaşındaki Kosovalı futbolcu Kololli’nin vuruşuyla 1-0 öne geçti.

Golden sonra deplasmanda tribünündeki taraftarlarına koşan başarılı futbolcu, taraftarlara ulaşmak için beton bir engelin üzerinden atladı. Ancak bir anda gözden kaybolan futbolcu ekran başındakilerin yüreklerini ağızlarına getirdi.

Görevliler ve takım arkadaşları da telaşlı şekilde futbolcunun düştüğü çukura doğru ilerledikten sonra Kololli’nin sağlık bir şekilde aradaki boşluktan çıktığı görüldü.

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