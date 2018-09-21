Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: ‘En çok gol yiyen takım olmaktan rahatsızız’

Süper Toto Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Sivasspor'u ağırlayacak olan Antalyaspor, hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Pazar günü oynanacak olan maç öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyen Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Sivasspor karşılaşmasında taraftarlarının önünde sahadan galibiyetle ayrılmak istediklerini dile getirdi. Sivasspor'un öne koşularda Türkiye'nin en iyi takımlarından birisi olduğuna dikkat çeken Korkmaz, “Geriye koşularda sonuncu sıradalar. Bu avantajı ve dezavantajı kullanmak istiyoruz. Hafta başından itibaren böyle çalıştık” şeklinde konuştu.

“Başakşehir değil ama Sivasspor rakibimiz”

Takımdaki eksikliklerin devam ettiğini belirten Korkmaz, geçen yıl takımda banko oynayan bazı oyunculardan sakatlık ve cezalardan dolayı hala faydalanamadıklarını kaydetti. Charles ve William'ın sakatlıklarının Milli takım arasına kadar süreceğini aktaran Korkmaz, sakatlık, cezalı oyuncular ve yeni transferlerin adaptesiyle takımda rekabetin artacağını ve bunun başarıyı getireceğini sözlerine ekledi. Korkmaz, Sivasspor maçına puan için hazırlandıklarını belirterek, “Başakşehir rakibimiz değil ama Sivas rakibimiz. Sivas maçını kazanırsak o kadar kaosa rağmen düşündüğümüzü puanlama olarak almış olacağız. Alacağımız her puanın önemi var. Puanlama olarak zor süreçte iyi bir punda olduğumuzu düşünüyorum” diye konuştu.

“Benim takımlarım genelde az gol yiyor”

Antalyaspor'un şu ana kadar 12 golle ligin en çok gol yiyen takımı olduğu yönündeki bir soruya, ‘Açıkçası bundan rahatsızım’ diye cevap veren Korkmaz, “Benim takımlarım genelde az gol yiyen takımlar oluyor. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Bunu en kısa sürede gidermek istiyoruz. Ancak ben ilk olarak puanlamaya bakıyorum. Açıkçası ne puan alırsak o önemlidir. Ama o yönde de çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Spor Toto Süper Lig`de 6. haftanın perdesi açılıyor Ligde 6. hafta yarın yapılacak 2 maçla başlayacak. Haftanın önemli müsabakasında 24 Eylül Pazartesi günü Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İlgili Haberi Oku