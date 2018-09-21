SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Kayıp Sedanur’un cansız bedeni bulundu
Alper Potuk’un tepki çeken görüntüsü!
Fenerbahçe

Alper Potuk’un tepki çeken görüntüsü!

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybettiği maçta etkisiz bir performans gösteren Alper Potuk ekranlara yansıyan görüntüsüyle sosyal medyada gündem yarattı.

21 Eylül 2018 00:10

UEFA Avrupa Ligi D grubu ilk maçında Dinamo Zagreb’e deplasmanda 4-1 kaybeden Fenerbahçe’nin etkisiz futbolu sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Zagreb’de çok silik bir görüntü ortaya koyan Alper Potuk’un ekranlara yansıyan bir görüntüsü sosyal medyanın gündemine oturdu. Etkisiz futbolu nedeniyle günün eleştirilen isimlerinden biri olan Alper yapılan paylaşımlarla hedef tahtasındaki isim oldu. İşte Alper için yapılan o paylaşımlar…

Son güncelleme 00:15 | 21 Eylül 2018
Alper Potuk Fenerbahçe tepki
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
Yarın - 19:00
-
Sivasspor
Kasimpasa S.K.
Yarın - 16:00
-
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor