Alper Potuk’un tepki çeken görüntüsü!

UEFA Avrupa Ligi D grubu ilk maçında Dinamo Zagreb’e deplasmanda 4-1 kaybeden Fenerbahçe’nin etkisiz futbolu sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Zagreb’de çok silik bir görüntü ortaya koyan Alper Potuk’un ekranlara yansıyan bir görüntüsü sosyal medyanın gündemine oturdu. Etkisiz futbolu nedeniyle günün eleştirilen isimlerinden biri olan Alper yapılan paylaşımlarla hedef tahtasındaki isim oldu. İşte Alper için yapılan o paylaşımlar…

var mı hırvatistan güzel mekanlar knki akşama nerde takılırız pic.twitter.com/1B49GPKf5P — timu / YENİ HESAP (@_tmcntncr) 20 Eylül 2018

Alper futbolu bırakmış, Frey hiç başlamamış gibi. — Murat Şeker (@sekermurat) 20 Eylül 2018

Alper potuğun oynadığı takımda valbuena ilk 18 e giremiyor! En kötü valbuena 4 tane alper eder! — ismail öztunç (@ismail_ozt) 20 Eylül 2018

#Alperpotuk kalitesi sıfır… büyük umutlarla Fenerbahçe'ye gelen ve Türk futboluna büyük beklentileri olan Alper, hiç umut vermiyor. Derhal seneye Anadolu kulüplere gitmesi gerek. pic.twitter.com/cVZt0q9gpy — Abdullah Korkmaz (@Abdullah_Kork) 20 Eylül 2018

Alper Potuk; Bana sakın bir yalan daha söyleme neden mi çünkü inanırım.. pic.twitter.com/bjBQg1YivH — Mustafa Başkan (@mustafabskann) 20 Eylül 2018

Zagreb'li :Are futbol player?( sen futbolcumusun?) Alper Potuk :” Evet futbolcuyum Zagreb'li :” How much para almak? Alper Potuk :” yıllık 2,5 Milyon Euro Zagreb'li :” Ben var o paraya orta sahadan kafa gol atmak. pic.twitter.com/GXnID6OMgE — Riçırt®️ (@Kocayildiz1) 20 Eylül 2018

Maç boyunca yaptığın tek şey bunun için para alıyorsun zaten İSTENMİYORSUN ARTIK @AlperPOTUK pic.twitter.com/VaHmBOyc33 — Emre (@Bluuelovee) 20 Eylül 2018