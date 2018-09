Alper Potuk’un tepki çeken görüntüsü!

UEFA Avrupa Ligi D grubu ilk maçında Dinamo Zagreb’e deplasmanda 4-1 kaybeden Fenerbahçe’nin etkisiz futbolu sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Zagreb’de çok silik bir görüntü ortaya koyan Alper Potuk’un ekranlara yansıyan bir görüntüsü sosyal medyanın gündemine oturdu. Etkisiz futbolu nedeniyle günün eleştirilen isimlerinden biri olan Alper yapılan paylaşımlarla hedef tahtasındaki isim oldu. İşte Alper için yapılan o paylaşımlar…

Zagreb'li :Are futbol player?( sen futbolcumusun?) Alper Potuk :” Evet futbolcuyum Zagreb'li :” How much para almak? Alper Potuk :” yıllık 2,5 Milyon Euro Zagreb'li :” Ben var o paraya orta sahadan kafa gol atmak. pic.twitter.com/GXnID6OMgE

— Riçırt®️ (@Kocayildiz1) 20 Eylül 2018