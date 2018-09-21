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Ali Koç tribünde yıkıldı
Fenerbahçe

Ali Koç tribünde yıkıldı

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, takımının yediği goller sonrası yıkıldı.

21 Eylül 2018 07:56

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, takımının yediği goller sonrası yıkıldı. Dün itibariyle Zagreb'e gelen Ali Koç, mağlubiyet sonrası çok üzüldü. Başkan Koç, tribünde de adeta kahroldu.

Rotasyonlu kadro

Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb karşısında sahaya çıkan ilk 11'de değişiklikler göze çarptı. Teknik direktör Cocu'nun son Atiker Konyaspor maçında tercih ettiği kadroda rotasyon oldu.

Sarı-lacivertlilerde Reyes ve Frey gibi isimler ilk 11'e alındı. Forvet hattında Frey'in yer alması da dikkatlerden kaçmadı. Cocu'nun Beşiktaş derbisi öncesi bazı önemli oyuncularını dinlendirdiği gözlemlendi.

21 Eylül 2018 Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu Dinamo Zagreb mağlubiyetini değerlendirdi: Çok sinirliyim İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:00 | 21 Eylül 2018
ali koç Fenerbahçe
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