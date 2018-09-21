SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Kayıp Sedanur’un cansız bedeni bulundu
Ali Ece’den Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı yorumu: ‘Bu ne hal?’
Uefa Avrupa Ligi

Ali Ece’den Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı yorumu: ‘Bu ne hal?’

UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçında Dinamo Zagreb'e 4-1 yenilen Fenerbahçe'de bütün oyuncular eleştiri yağmuruna tutulurken İsmail Köybaşı'nın yaptığı hatalar maça damga vurdu. Yazar ve yorumcu Ali Ece konuyla ilgili görüşlerini paylaştı

21 Eylül 2018 10:16

Ünlü yorumcu Ali Ece, Tivibuspor’da yayınlanan programda Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sarı lacivertlilerin beklerini eleştiren Ece, İsmail Köybaşı’nın performansı hakkında yorum yaptı.

İşte Ali Ece’nin açıklamaları;

“Bu beklerle olmaz. Ya bir ara Roberto Carlos, Vederson, Andre Santos geldi. O zaman Aziz Yıldırım beğenilen başkandı ve tribünlerde seviliyordu. Beşiktaş Caner’i alırken Fenerbahçe hangi akla hizmet İsmail Köybaşı’nı aldı. Bu ne hal? Hasan Ali’yi niye sürekli oynattıklarını şimdi anladım. İsmail bu haldeyse kadrodan silerim”

“Valbuena eğer geçen sezon Aykut Kocaman tarafından oynatılmadığı için fiziksel olarak yeterli değilse, sezon başında hazırlayacaksın. Bu adam Lyon’da takımın en iyisiydi. O takımlarda kimler vardı bir bakın. Lyon’da Nebil Fekir ile Valbuena’nın kuracağı ilişkiyi Fenerbahçe kadrosunda Valbuena ile o uyumu sağlayacak isim Benzia. Tarhana çorbası, tarihi geçmiş tarhanın içine işkembe atmışın. Tadı güzel olmaz. Benzia – Alper Potuk iki yabancı filmini izledim. ”

21 Eylül 2018 Spor yazarları Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçını yorumladı İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:19 | 21 Eylül 2018
ali ece Fenerbahçe
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
Yarın - 19:00
-
Sivasspor
Kasimpasa S.K.
Yarın - 16:00
-
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor