Ali Ece’den Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı yorumu: ‘Bu ne hal?’

Ünlü yorumcu Ali Ece, Tivibuspor’da yayınlanan programda Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sarı lacivertlilerin beklerini eleştiren Ece, İsmail Köybaşı’nın performansı hakkında yorum yaptı.

İşte Ali Ece’nin açıklamaları;

“Bu beklerle olmaz. Ya bir ara Roberto Carlos, Vederson, Andre Santos geldi. O zaman Aziz Yıldırım beğenilen başkandı ve tribünlerde seviliyordu. Beşiktaş Caner’i alırken Fenerbahçe hangi akla hizmet İsmail Köybaşı’nı aldı. Bu ne hal? Hasan Ali’yi niye sürekli oynattıklarını şimdi anladım. İsmail bu haldeyse kadrodan silerim”

“Valbuena eğer geçen sezon Aykut Kocaman tarafından oynatılmadığı için fiziksel olarak yeterli değilse, sezon başında hazırlayacaksın. Bu adam Lyon’da takımın en iyisiydi. O takımlarda kimler vardı bir bakın. Lyon’da Nebil Fekir ile Valbuena’nın kuracağı ilişkiyi Fenerbahçe kadrosunda Valbuena ile o uyumu sağlayacak isim Benzia. Tarhana çorbası, tarihi geçmiş tarhanın içine işkembe atmışın. Tadı güzel olmaz. Benzia – Alper Potuk iki yabancı filmini izledim. ”

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