A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın Dünya Kupası macerası başlıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, İspanya’da yarın başlayacak FIBA Dünya Kupası’nda iyi bir derece elde ederek, son yıllarındaki elde ettiği başarılı sonuçlara bir yenisini eklemek istiyor.

İspanya’nın Tenerife kentinde yarın başlayacak ve 30 Eylül’de sona erecek Dünya Kupası’nda B Grubu’nda Avustralya, Arjantin ve Nijerya ile mücadele edecek Türkiye, tarihinde ikinci kez bu organizasyonda yer alacak.

Türkiye’nin ev sahipliğinde 2014 yılında düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda tarihinde ilk kez boy gösteren ay-yıldızlı ekip, yarı final oynama başarısı göstermişti. Yarı finalde İspanya’ya kaybeden milli takım, üçüncülük maçında da Avustralya’ya yenilerek dördüncü olmuştu.

Geçen yıl Çekya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda 5. olarak Dünya Kupası’na katılma hakkı elde eden Türkiye, madalya kazanmak için mücadele verecek.

AVRUPA ŞAMPİYONALARINDA BAŞARILI

A Milli Kadın Basketbol Takımı, son 7 yılda önemli başarılara imza atarken, özellikle Avrupa Şampiyonaları’nda aldığı iyi derecelerle ön plana çıktı.

Milli takım 2012 ve 2016’da olimpiyatlarda çeyrek final oynarken, 2014 Dünya Şampiyonası’nda ise 4. oldu.

Ay-yıldızılar, tarihinin ilk madalyasını 2011’de elde etti. Polonya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda A Milli Takım, finale kadar geldi. Finalde Rusya’yla karşılaşan milliler, sahadan 59-52 yenik ayrılmasına rağmen, ilk gümüş madalyasını boynuna taktı.

Milli takım çıkışını 2013 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda da sürdürdü. Yarı finalde ev sahibi Fransa’ya kaybeden A Milli Takım, Sırbistan’ı farklı yenerek üçüncü oldu ve bronz madalya elde etti.

Türkiye, 2015 ve 2017 Avrupa şampiyonalarında ise beşinci oldu.

MİLLİ TAKIM 415 MAÇA ÇIKTI

A Milli Kadın Basketbol Takımı, tarihindeki 415 resmi maç oynadı.

Milli takım, 1964 yılında Batı Almanya’ya karşı Münih’te yaptığı maçlarla başlayan macerasında, 415 resmi maçta 246’sını kazandı, 169 yenilgi aldı.

Öte yandan 1966’dan sonraki 20 yıllık kesintinin ardından, 1987 yılında yeniden faaliyetlerine başlayan ay-yıldızlı ekip, bir kez katıldığı Dünya Şampiyonası’nda 4 galibiyet, 2 yenilgi aldı.